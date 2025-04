Oltre 1.000 partecipanti al webinar sulle criticità legate ai temporali

Sono oltre 1.000 gli amministratori, i tecnici e i volontari di Protezione civile che, questa mattina, hanno partecipato al webinar sui temi della previsione, dell’allertamento e del monitoraggio dei temporali, promosso da Regione Lombardia tramite la Scuola Superiore di Protezione Civile (SSPC) sulla piattaforma di PoliS-Lombardia.

Il corso di formazione era rivolto ai funzionari di enti pubblici del sistema regionale di Protezione civile tra cui amministratori pubblici, comandanti ed operatori di Polizia locale e volontari di Protezione civile.

Hanno partecipato come relatori rappresentanti del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali (CFMR) di Regione Lombardia, del Servizio Meteorologico di ARPA Lombardia, oltre che docenti universitari ed esponenti dei Comuni esperti sul tema.

“La grande partecipazione al webinar dimostra – ha affermato l’assessore regionale Romano La Russa – l’estrema attualità dei temi trattati . Sempre più spesso, infatti, gli amministratori locali, tecnici e volontari si trovano a confrontarsi con fenomeni atmosferici estremi, difficilmente prevedibili e che incidono in modo importante sul territorio. La Scuola Superiore di Protezione Civile vuole offrire una bussola per orientarsi al meglio sia nelle attività di prevenzione che nella gestione di questi eventi, come ad esempio, i violenti fenomeni temporaleschi e delle criticità che ne derivano. Ringrazio – ha concluso – i relatori, i partecipanti al corso, la Scuola Superiore di Protezione Civile, PoliS-Lombardia e, naturalmente, tutta la Protezione civile regionale”.