Inaugurato a Lodi dall’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi il nuovo centro per il lavoro, a poche centinaia di metri dalla sede di Galdus già attiva presso l’Unione delle Imprese Artigiane. Il nuovo spazio dispone di un’aula corsi, 3 spazi per colloqui, incontri in piccolo gruppo, meeting.

Politiche attive del lavoro a Lodi funzionano

“Sono estremamente soddisfatta – ha dichiarato l’assessore – di vedere che anche a Lodi funzionano le politiche attive del lavoro. Questa nuova agenzia non solo offrirà ulteriori opportunità di crescita e sviluppo per persone e imprese, ma rappresenterà anche un importante punto di riferimento per il Lodigiano, concentrando gli sforzi sulla formazione e la qualificazione per un migliore inserimento nel mercato del lavoro. È fondamentale continuare a investire in proposte formative mirate e accompagnare i processi di transizione lavorativa, soprattutto per le fasce più deboli del mercato”. “Questa iniziativa – ha rimarcato – è un passo significativo verso una più solida e inclusiva economia locale“.

Operativo in tutti i settori

Il centro si occuperà di tutti i settori prevalenti nel Lodigiano, in particolare quello della logistica e dell’artigianato. È stimata una crescita, a regime, del 25% delle attività e dei servizi attualmente sviluppati nella sede storica presso l’Unione Artigiani di Lodi.

Costruire un percorso professionale

”Vorrei subito tranquillizzare tutti – ha commentato Diego Montrone, presidente di Galdus – sottolineando che Galdus e l’Unione Artigiani di Lodi non si dividono. Tutt’altro, grazie alla efficace comune attività di questi anni, nella sede centrale dell’Unione oramai si stava un poco stretti. Il desiderio di investire ulteriormente su questo importante territorio, ci ha portati ad avviare una nuova realtà che darà ulteriore slancio a questa collaborazione a favore delle imprese, degli artigiani e in modo particolare delle persone che in questo luogo troveranno delle occasioni, anche formative, per concretizzare e costruire il proprio percorso professionale”.