La Lombardia istituisce un premio in memoria del vigile Nicolò Savarino

“Il prossimo 12 gennaio consegnerò il primo ‘Premio in memoria di Nicolò Savarino’ di Regione Lombardia”. Lo annuncia l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Romano La Russa.

Premio Nicolò Savarino per agenti Polizia locale

“Lo conferiremo – aggiunge – agli operatori di Polizia locale che si sono distinti nello svolgimento di servizio di prossimità a piedi o in bicicletta, come l’agente Savarino quel tragico pomeriggio di dieci anni fa”.

L’assessore, poi, commenta l’assoluzione dall’accusa di omicidio in concorso per Milos Stizanin, che si trovava sull’auto che il 12 gennaio 2012 travolse e uccise l’agente.

La Russa: amareggiato per assoluzione Stizanin

“Non c’è pace neanche da morto – aggiunge – per il povero Savarino. L’assoluzione del serbo che si trovava sul Suv accanto al guidatore, mi lascia profondamente amareggiato. Non c’è pace né per Savarino né per la sua famiglia davanti a una giustizia che non punisce chi ha in spregio la vita umana. E, ancora di più, quella di un agente che stava svolgendo il proprio lavoro sulla strada”.

“Mentre il guidatore del fuoristrada, il rom Remi Nikolic, all’epoca minorenne, è stato già condannato a 9 anni e 8 mesi per l’omicidio, Stizanin esce da questa tragica vicenda completamente pulito” precisa La Russa. “Eppure, su quel Suv che ha trascinato per decine di metri il povero Savarino, i due erano insieme. Ed entrambi hanno dimostrato anche successivamente di avere una radicata indole criminale. Nikolic è attualmente ai domiciliari per una serie di furti, mentre Stizanin si trova al momento detenuto in Serbia per reati legati alla droga” conclude l’assessore.