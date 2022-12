‘Premio Regionale Giovani’, consegnati i riconoscimenti ai 40 vincitori

Sono stati premiati oggi a Palazzo Lombardia i 40 giovani vincitori del ‘Premio Regionale Giovani’, concorso fotografico e video di Regione Lombardia dedicato a tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 e i 29 anni residenti o domiciliati in Lombardia.

“Sono particolarmente orgoglioso – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini – di avere premiato i vincitori del ‘Premio Regionale Giovani’. Le foto e i video che hanno realizzato sono la testimonianza concreta di quanto i giovani oggi abbiano passione, competenza e voglia di fare, a dispetto di ciò che, molto spesso a torto, si dice di loro. Ci tengo inoltre a ringraziare non solo i vincitori, ma tutti i partecipanti del concorso, 205 in totale: a dimostrazione di una partecipazione davvero importante. Tutti loro si sono messi in gioco con impegno e, con la loro creatività e la loro bravura, hanno reso ‘difficile’ il lavoro di valutazione della Giuria”.

Assessore Bolognini: con ‘Premio Regionale Giovani’ valorizziamo il talento delle nuove generazioni

“Il tema di questa edizione – ha proseguito – è stato ‘La Lombardia è dei Giovani, protagonisti nel presente e costruttori del futuro’ e il nostro obiettivo, che posso dire raggiunto, era di fare emergere e valorizzare il talento di ragazzi e ragazze, non solo promuovendo la loro creatività e il loro estro, ma, in molti casi, anche sostenendone il cammino, già avviato o che si concretizzerà in futuro, di qualificazione e affermazione professionale”.

“Vedere tanti giovani che partecipano e che si sentono protagonisti – ha aggiunto – è per noi fonte di stimolo ulteriore a coinvolgerli sempre di più sia nelle iniziative di Regione, sia nella costruzione del futuro della nostra amata Lombardia. Inoltre posso già anticipare che c’è la volontà forte di valorizzare le opere dei vincitori sia tramite un’ampia diffusione sui canali social regionali, sia con un’esposizione pubblica delle fotografie”.

“I nostri ragazzi, infatti – ha concluso Bolognini – meritano davvero di essere protagonisti e in questa occasione, ancora una volta, l’hanno dimostrato”.

‘Premio Regionale Giovani’, il concorso

Il ‘Premio Regionale Giovani’ è previsto dalla Legge Regionale n. 4/2022 ‘La Lombardia è dei Giovani’ e ha una dotazione finanziaria complessiva di 200.000 euro.

Il concorso si è basato su quattro categorie di valutazione: 1) Storytelling fotografico – Categoria giovani 18/24 anni; 2) Storytelling fotografico – Categoria giovani 25/29 anni; 3) Storytelling video – Categoria clip/spot (30 – 45 secondi); 4) Storytelling video – Categoria corto (3 – 5 minuti).

Per ognuna delle quattro categorie, i vincitori hanno ricevuto un premio di 5.000 euro a testa, una parte in denaro e una quota in formazione qualificata.

Le opere pervenute sono state valutate da una giuria di autorevoli esperti di comprovata conoscenza e competenza nell’ambito della fotografia, del cinema e della produzione audiovisiva. Composizione della giuria: Don Davide Milani (Presidente Fondazione Ente dello Spettacolo), Gianluca Casagrande (producer RAI Documentari), Andrea Cherchi (fotografo e giornalista), Paolo Ferrari (responsabile del progetto alternanza scuola-lavoro del gruppo SESAAB), Gabriella Guerci (Direttrice Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo), Sarah Maestri (attrice e scrittrice), Roberto Valenti (fotografo e imprenditore digitale).

I vincitori del ‘Premio Regionale Giovani’ 2022

Di seguito l’elenco dei vincitori, suddivisi per categoria di valutazione con il titolo del proprio elaborato e il comune di domicilio.

Categoria storytelling fotografico 18-24 anni

Noemi Borghesan (‘L’estate in alta quota: vivere al ritmo del tempo’ – Porto Mantovano/MN); Davide Canella (‘Da un lato della Manica’ – Busto Arsizio/VA); Marco Colombo (‘Fiori all’ombra’ – Rho/MI); Giovanni Dinatolo (‘La mia ancora’ – Sesto san Giovanni/MI); Roberto Lumina (‘Andare oltre’ – Pianico/BG); Serena Morandi (‘Piccola valle, grandi sogni’ – Sondrio); Matteo Pavone (‘Provincial life is not city life’ – Rovello Porro/CO); Lucia Pianta (‘Osservazione sulle visioni alterate’ – Mazzano/BS); Christian Respino (‘O’mercàt milanes’ – Milano); Gerolamo Marco Andrea Soldini (‘Vento d’estate’ – Milano).

Categoria storytelling fotografico 25-29 anni

Fabrizio Arici (‘La distopia dell’anti collettività – Grumello del Monte/BG); Alice Brognoli (‘Giovani costruttori di futuro’ – Borgo san Giacomo/BS); Marco Colzani (‘Luci e ombre delle periferie’ – Giussano/MB); Giulia Gorla (‘Agricolae’ – Milano); Angelo Leonardo (‘Le monde ou rien’ – Milano); Simone Macchi (‘Rifugio’ – Boffalora sopra Ticino/MI); Benedetta Manzi (‘Di sforzo e di’ – Milano); Federica Scandella (‘La tradizione che rivive nei giovani’ – Clusone/BG); Chantal Stropeni (‘Un’altra piega’ – Cavaria con Premezzo/VA); Letizia Zatti (‘Maternità etica’ – Milano).

Categoria storytelling video clip/spot

Vanessa Usardi (‘Un futuro a colori’ – Orzinuovi/BS); Daniele Bellini (‘Essere giovani’ – Sovico/MB); Anna Crotti (‘Componi il tuo futuro’ – Sorisole/BG); Carola del Bono (‘La creatività e contagiosa, trasmettila’ – Milano); Dario Frettoli (‘E se domani’ – Bergamo); Marco Guidetti (‘Moved by art’ – Brescia); Federico Leccese (‘Micromobility’ – Milano); Lucrezia Malfa (‘Domani è già oggi’ – Zanica/BG); Nikon Romanini (‘La storia nel borgo’ – Berzo Inferiore/BS); Paolo Talamonti (‘Forme d’amore – Pero/MI).

Categoria storytelling video corto

Riccardo Rovelli (‘Resegonia’ – Cesano Maderno/MB); Samuele Bogni (‘Iside’ – Porto Ceresio/VA); Giuseppe Bonardi (‘Let’s move – Brignano Gera d’Adda/BG); Andrea Bresciani (‘Luna’ – Rodengo Saiano/BS); Chiara Caprioli (‘La voce dell’esperienza insegna la vita’ – Bovezzo/BS); Matteo Colombo (‘L’oblò della speranza’ – Civate/LC); Gabriele Galli (‘Il mio sogno olimpico’ – Mandello del Lario/LC); Luca Andrea Longaretti (‘I giovani, la nostra voce’ – Milano); Matteo Maraffio (‘Stefano Turati – Futureless Youth’ – Piuro/SO); Giacomo Marinoni (‘Siamo fortunati’ – Piuro/SO).