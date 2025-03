È stata presentata oggi a Bergamo la piattaforma del nuovo Prezzario regionale digitale, un’innovazione che consentirà di semplificare la gestione degli appalti pubblici attraverso la digitalizzazione. Teatro della presentazione è l’evento ‘Verso Lombardia 2030’, all’interno della ‘Fiera Edil’ di Bergamo. L’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, ha illustrato le caratteristiche di questo strumento sviluppato da Regione Lombardia con la collaborazione del Politecnico di Milano.

Assessore Terzi: maggiore trasparenza ed efficienza

“Siamo la prima regione in Italia – ha evidenziato Terzi – a introdurre una soluzione digitale utile a velocizzare i processi di verifica e aggiudicazione, in modo da generare benefici al sistema lombardo nel suo complesso: imprese, professionisti del settore e pubbliche amministrazioni in qualità di stazioni appaltanti. La digitalizzazione consente di garantire maggiore trasparenza e ottimizzare l’efficienza operativa a vantaggio di tutta l’economia lombarda”.

Le novità della nuova piattaforma digitale

La piattaforma digitale sarà operativa a breve e consentirà l’interazione diretta con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, tra cui i sistemi informativi e di progettazione Bim (Building Information Modelling). La principale innovazione tecnica del nuovo Prezzario regionale consiste nel fatto che ogni elemento (oggetto, manodopera, mezzo) è descritto attraverso un’anagrafica che definisce e ordina le relative informazioni. Si potrà quindi verificare la corrispondenza tra progetto e computo metrico.

Tutti i riconoscimenti ottenuti

La nuova piattaforma digitale ha già vinto due premi. Lo scorso dicembre, a Bologna, si è aggiudicata il primo premio nella categoria PA e digitalizzazione del ‘BIM&Digital Award 2024’, promosso da Clust-ER Build, Saie e Assobim per premiare l’eccellenza e la ricerca della digitalizzazione e del BIM applicati alle costruzioni. Lo scorso ottobre, invece, ha ricevuto il premio ‘menzione speciale’ del ‘bSI Awards 2024’, svoltosi nell’ambito del ‘buildingSMART International Summit 2024’ a Marrakech, in Marocco.

Ulteriori funzionalità in futuro

“Il progetto – ha proseguito Terzi – non si ferma qui: nei prossimi anni saranno sviluppate ulteriori funzionalità per migliorare l’interazione tra gli utenti e la piattaforma, favorendo una maggiore condivisione e collaborazione tra gli attori del settore. L’obiettivo è creare un sistema sempre più efficiente e interconnesso, capace di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione”.