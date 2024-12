La Giunta regionale della Lombardia, ha approvato, su proposta dell’assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali, il progetto ‘Il cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano – Cortina 2026’.

Il progetto Cuori Olimpici

“L’idea di fondo di ‘Cuori Olimpici’, in collaborazione con i Comuni capoluogo – spiegano il presidente Fontana e l’assessore Mazzali – è quella di connettere i territori in un viaggio lungo un anno, alla scoperta delle peculiarità e delle eccellenze lombarde. Il progetto toccherà tutti i territori, culminando con il grande evento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026”.

Comuni protagonisti

“La Lombardia si prepara a vivere e celebrare l’emozione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 con un progetto che unisce territori, valori e tradizione – spiega l’assessore Mazzali, che detiene la delega ai Grandi Eventi -. Con l’iniziativa ‘Cuori Olimpici’ – prosegue – vogliamo rendere protagonisti tutti i Comuni capoluogo, che attraverso una simbolica staffetta racconteranno le eccellenze della nostra regione, valorizzandone le unicità e l’attrattività turistica. È un’occasione straordinaria per mostrare al mondo intero la forza della Lombardia come cuore pulsante di cultura, innovazione e ospitalità” .

Narrazione unitaria e innovativa

Il progetto, si inserisce nel contesto del Pilastro 6 della Programmazione Regionale Strategica della XII Legislatura. Mira a promuovere la Lombardia attraverso una narrazione innovativa che collega le ‘venues’ olimpiche ai territori, creando un ponte tra sport, cultura e turismo.

“I Comuni capoluogo diventano dei ‘Cuori Olimpici’, luoghi da visitare in una ideale mappa di avvicinamento ai Giochi di Milano-Cortina 2026 – aggiunge Mazzali-. Si partirà il 9 marzo 2025 da Brescia per attraversare tutte le nostre 12 province lombarde, che con le loro bellezze potranno così affacciarsi sul palcoscenico mondiale del Grande evento Olimpico”.

Percorso di accompagnamento

Obiettivo del progetto è promuovere l’intera Lombardia attraverso un racconto che, partendo dagli eventi organizzati dai Comuni capoluogo grazie ad una ideale staffetta che connette ‘le venues Olimpiche’ lombarde, racconterà le eccellenze di tutti i territori.

Gli eventi promozionali dovranno tenersi a staffetta in modo da valorizzare il territorio non direttamente interessato dai Giochi, attraverso la celebrazione dei valori olimpici; raccontarlo da una nuova prospettiva tra tradizione e innovazione; diffondere la conoscenza dell’offerta turistica esperienziale regionale; favorire le peculiari vocazioni territoriali e coinvolgere gli stakeholder dei vari luoghi.

Progetto cuori olimpici, il calendario degli eventi

Di seguito il calendario degli eventi divisi per luogo, nome manifestazione e data:

Brescia – BAM – Brescia Art Marathon, 9 marzo 2025;

Pavia – Mezza maratona Corri Battaglia di Pavia, 30 marzo 2025;

Lodi – Laus open games XIX edizione, 9-11 maggio 2025;

Cremona – Festa sul Po, 17-18 maggio 2025;

Mantova – Mincio Marcia, 7 giugno 2025;

Varese – È Va con il cuore, 5 luglio 2025;

Lecco – Alla scoperta dei Piani d’Erna, 30 agosto 2025;

Monza – Monza Fuori GP, 4-7 settembre 2025;

Bergamo – Millegradini, 20-21 settembre 2025;

Sondrio – Autunno a Sondrio Città del vino – Wine Trail Family, 8-9 novembre 2025;

Como – Como Lake Half Marathon, 7 dicembre.

Soggetti destinatari

Destinatari dell’iniziativa, i Comuni capoluogo lombardi. Questi saranno responsabili della realizzazione degli eventi e della comunicazione. Nel pieno rispetto dell’immagine coordinata del progetto, promuovendo la Lombardia come una destinazione d’eccellenza attraverso materiali, contenuti multimediali e collaborazioni con eventuali sponsor.

Dotazione economica

La dotazione finanziaria complessiva del progetto ammonta a 480mila euro e prevede un contributo di 40mila euro per ciascun Comune capoluogo interessato.

Le risorse, subordinate all’approvazione del bilancio di previsione regionale 2025-2027, potranno essere incrementate, consentendo una maggiore copertura e ulteriori opportunità per i territori.

Un’opportunità per il brand Lombardia Style

“Questo progetto non è solo un evento – chiarisce Mazzali -, ma una strategia per posizionare la Lombardia come destinazione leader, attraverso il turismo, lo sport e i grandi eventi. Con ‘Cuori Olimpici’ – conclude Mazzali – costruiamo un racconto che valorizza il brand Lombardia Style, capace di attrarre non solo visitatori, ma anche investimenti e opportunità per il nostro territorio”

Gli eventi previsti rappresenteranno non solo un momento di celebrazione sportiva, ma un’opportunità per accrescere la reputation della Lombardia nel mondo. Rafforzando le politiche di marketing territoriale e il valore del nostro patrimonio.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e sulla presentazione dei progetti, i Comuni capoluogo potranno consultare la piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia.