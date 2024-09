Sport, Picchi: ‘Progetto Talento’, nuovi orizzonti per giovani emergenti

Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, è intervenuto, lunedì 9 settembre, alla presentazione del ‘Progetto Talento’, l’iniziativa a supporto dei giovani emergenti dell’atletica leggera che il Comitato Regionale FIDAL Lombardia allestisce da oltre 15 anni. Borse di studio, ma non solo: anche un corso di formazione già apprezzato nella prima edizione. Inoltre, test biomeccanici a supporto di atleti e tecnici e assistenza sanitaria. Il tutto per coinvolgere un maggior numero di atleti possibile. il Progetto Talento è scattato con la prima giornata di lezione del corso di formazione ‘Formiamo i Campioni di Domani’, l’innovativa proposta già presente nel 2023 e rilanciata anche quest’anno con un docente d’eccezione nell’apertura come l’olimpionico di Atene 2004 Stefano Baldini.

Un unicum in Italia

“Il primo applauso – ha detto Picchi – va al Comitato Regionale e al suo presidente Gianni Mauri. Questa iniziativa è un unicum in Italia e FIDAL Lombardia è encomiabile. Il contributo di Regione Lombardia arriva dal cuore: in un periodo in cui il contrasto al disagio giovanile è in cima alle nostre agende focalizzarsi sui giovani e sui talenti è qualcosa di straordinario. Ragazzi, la più grande opportunità siete voi e le vostre potenzialità e il corso che sosterrete vi aiuterà a farle fruttare al meglio. Prendo l’esempio della comunicazione e dei social network, da gestire al meglio: su questo il campione Jannik Sinner può essere un modello da seguire”.

Progetto Talento, il corso

L’obiettivo del corso “Formiamo i Campioni di Domani” consiste nel preparare i migliori atleti lombardi Under 23 ad affrontare efficacemente i media, i social network e il web. Oltre a relazionarsi in modo consapevole con i propri manager e la realtà che li circonda fuori dal campo di gara. Tra i requisiti degli atleti moderni c’è l’espressione di un’immagine positiva e l’acquisizione di uno stile di vita che ne esalti il talento. Il ciclo di formazione è rivolto ai tesserati che si affacciano alle prime gare internazionali e ai neo convocati in Nazionale per aiutarli a esprimere tutte le loro potenzialità.

Il corso, nella giornata di martedì 10 settembre, affronta il tema della gestione dei social media nella sede di Meta Italia. In chiusura la presentazione del test ‘Growing Potentials’ con la professoressa Laura Borgogni e la dottoressa Giulia Cantonetti. I risultati saranno discussi durante la terza giornata di lezione, online lunedì 14 ottobre. La quarta lezione negli studi di Sky Sport con i giornalisti Federica Frola e Nicola Roggero lunedì 21 ottobre. La chiusura sabato 26 ottobre con la lezione di Sergio Borra, che precede di pochi minuti la consegna delle borse di studio con Germano Lanzoni.

I giovani sono una priorità

“Una iniziativa a cui teniamo tanto, – ha concluso Picchi – che vuole premiare il talento formando i nostri ragazzi oltre che dare un supporto economico. Bellissima l’idea di insegnare a comunicare e a gestire i social. Avere questa borsa di studio è utile, ma insegnare ai giovani come comportarsi nel mondo al di fuori dell’ambito sportivo è importantissimo. I giovani sono la nostra priorità, lo sport è sacrificio, dedizione e obiettivi da raggiungere”.