Paralimpiadi, Fontana e Picchi: Lombardia protagonista con 31 medaglie

“Tutti bravi, anzi bravissimi. Un pensiero particolare alle atlete e agli atleti lombardi, protagonisti di prestazioni eccezionali che hanno portato al medagliere azzurro ben 31 medaglie”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sottosegretario allo Sport e Giovani, Federica Picchi, al termine delle Paralimpiadi di Parigi dove la pattuglia lombarda ha conquistato 14 ori, 6 argenti e 11 bronzi. Paralimpiadi dove la Lombardia è stata protagonista.

Prove belle ed emozionanti

“Abbiamo assistito a prove belle ed emozionanti – aggiunge il governatore – che hanno garantito all’Italia tante meritate medaglie. Ma più dei successi, ciò che colpisce sono le storie e l’esempio di vita che questi atleti ci hanno offerto. Questi campioni ci dimostrano come le sfide quotidiane vadano affrontate con impegno, coraggio e forza di volontà”.

Paralimpiadi, Lombardia protagonista con risultati eccezionali

Risultati eccezionali che, come sottolinea il sottosegretario Federica Picchi, “confermano la professionalità e l’impegno messo in campo da atlete e atleti capaci di trasmettere anche e soprattutto un messaggio fondamentale: lo sport è inclusione, lo sport è per tutti”. “A loro – conclude Picchi – va il ringraziamento della Regione e di tutti i lombardi”.

I medagliati lombardi alle Paralimpiadi di Parigi 2024

ORO

– Travisani Stefano di Milano nel Tiro con Arco ricurvo in coppia con Mijno Elisabetta;

– Tapia Oney di Bergamo atletica lancio del disco F11;

– Caironi Martina di Bergamo atletica 100 metri T63;

– Cornegliani Fabrizio di Miradolo Terme (Pavia) cronometro ciclismo su strada individuale H1;

– Barlaam Simone di Milano nuoto 50 stile libero S9;

– Bicelli Federico di Brescia nuoto 400 stile libero S7;

– Amodeo Alberto di Magenta (Milano) nuoto 400 stile libero S8;

– Amodeo Alberto di Magenta (Milano) nuoto 100 farfalla S8;

– Barlaam Simone di Milano nuoto 100 farfalla S9;

– Boggioni Monica di Pavia nuoto 50 rana SB3;

– Terzi Giulia di Melzo (Milano) e Simone Barlaam di Milano nella staffetta 4×100 stile libero (con Raimondi Stefano e Palazzo Xenia Francesca)

– Raimondi Stefano (nato a Verona, ma residente in provincia di Bergamo) nuoto 100 stile libero S10, 100 rana SB9, 100 farfalla S10, 4×100 con Barlaam Simone, Terzi Giulia e Palazzo Xenia Francesca.

ARGENTO

– Caironi Martina di Bergamo atletica salto in lungo T63;

– Testa Mirko di Gorlago (Bergamo) e Pini Martino di Tirano (Sondrio) con Mestroni Federico, Porcellato Francesca e Mazzone Luca ciclismo a squadre su strada H1-H5;

– Barlaam Simone di Milano nuoto 400 stile libero S9;

– Morelli Efrem di Crema (Cremona) nuoto 50 rana SB3;

– Plebani Veronica Yoko di Gavardo (Brescia) triathlon PTS2;

– Raimondi Stefano (nato a Verona, ma residente in provincia di Bergamo) nuoto 100 dorso S10.

BRONZO

– Dameno Daila di Magenta (Milano) con Tonon Paolo nel tiro con l’arco squadre miste;

– Pini Martino di Tirano (Sondrio) ciclismo su strada cronometro H3;

– Testa Mirko di Gorlago (Bergamo) ciclismo su strada H3;

– Plebani Davide di Seriate (Bergamo) come pilota di Bernard Lorenzo ciclismo su pista inseguimento 4000 metri;

– Amodeo Alberto di Magenta (Milano) nuoto 100 stile libero S8;

– Bicelli Federico di Brescia nuoto 100 rana S7;

– Boggioni Monica di Pavia nuoto 100 stile libero S5;

– Terzi Giulia di Melzo (Milano) nuoto 100 stile libero S7;

– Boggioni Monica di Pavia nuoto 200 stile libero S5;

– Terzi Giulia di Melzo (Milano) nuoto 400 stile libero S7;

– Terzi Giulia di Melzo (Milano) nuoto 50 farfalla S7.

