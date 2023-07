Fontana riceve Corpo consolare su PRSS: crescere a livello internazionale

Incontro del presidente Attilio Fontana, nel tardo pomeriggio di martedì 18 luglio, al Belvedere di Palazzo Lombardia, con il Corpo consolare per illustrare il Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della Regione Lombardia. Insieme al sottosegretario alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, che ha ricordato come “Milano e la Lombardia, insieme a New York, possano contare sul Corpo consolare più ampio del mondo”, e alla presenza di numerosi rappresentanti della Giunta, la presentazione dei punti-cardine delle linee di governo dei prossimi cinque anni.

Il PRSS illustrato al Corpo consolare

Concentrandosi sul tema dei rapporti che vanno oltre ai confini del Paese, Fontana ha evidenziato che “la Lombardia punta su un’ulteriore apertura ai mercati internazionali”. E questo “in particolare – ha spiegato – per favorire quelle azioni che risultino utili sia per la nostra regione sia per i nostri partner”.

Internazionalizzazione delle imprese lombarde

“Per questo – ha aggiunto Fontana – vogliamo favorire lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese lombarde. Lo vogliamo fare consentendo una crescita di competitività sui mercati globali e contribuendo alla valorizzazione delle eccellenze e delle filiere lombarde“.

Cattaneo: promozione del sistema-Lombardia

“Tra gli obiettivi di questa legislatura – ha chiosato il sottosegretario Raffaele Cattaneo – rientra sicuramente la promozione del sistema-Lombardia allo scopo di intercettare nuove opportunità”. “In contemporanea, però – ha proseguito -, puntiamo a fare sempre più conoscere il nostro ingegno lombardo, il nostro ‘saper fare’, nel mondo”.