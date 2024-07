ChatGpt, clima ed economia tra i seminari informativi lanciati da Regione

Un catalogo di seminari informativi che comprende percorsi riguardanti temi di grande attualità come ChatGpt, clima ed economia circolare, per avvicinare i giovani al mondo della ricerca e dell’innovazione. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi, di concerto con l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi.

Il provvedimento avvia un’iniziativa sperimentale rivolta agli studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di sensibilizzare e avvicinare i giovani al mondo della ricerca e dell’innovazione, offrire loro approfondimenti e contenuti formativi in queste aree tematiche coerenti con i piani di studio dei principali percorsi di istruzione e veicolare un messaggio di fiducia e ottimismo verso il progresso scientifico e tecnologico.

Assessore Fermi: seminari informativi proposti da Regione Lombardia coerenti con il percorso di studi

“Lo sottolineiamo – commenta l’assessore Fermi – dall’inizio di questo mandato: ‘Lombardia è Ricerca e Innovazione’. È quindi giusto che anche i giovani entrino in contatto con questo mondo e lo facciano soprattutto attraverso la scuola e in coerenza con quanto stanno già studiando. Mi auguro che questa iniziativa abbia un largo consenso e sono felice di sapere che sia la Direzione Istruzione, Formazione, Lavoro che l’Ufficio Scolastico regionale, a cui è stata sottoposta, hanno espresso parere positivo, sottolineando che supporteranno la sua divulgazione attraverso i rispettivi canali istituzionali”.

Assessore Tironi: occasioni di crescita personale e professionale

“Avvicinare i giovani al mondo della ricerca e dell’innovazione – spiega l’assessore Tironi – è essenziale per prepararli alle sfide del futuro. Questo catalogo di seminari non solo offre opportunità di apprendimento avanzato, ma anche di crescita personale e professionale. Sono convinta che investire nelle competenze e nel talento dei nostri studenti sia la chiave per costruire una società più consapevole, innovativa e competitiva. Attraverso questa iniziativa, vogliamo infondere fiducia nei giovani e incoraggiarli a vedere il progresso scientifico e tecnologico come un’opportunità per il loro futuro”.

L’iniziativa è nata in collaborazione con il Foro regionale per la Ricerca e l’Innovazione, istituito da Regione Lombardia come organismo indipendente con funzioni consultive, propositive e informative sui temi della ricerca e dell’innovazione. Per il triennio 2023 – 2025 il Foro è composto dai dieci esperti in discipline scientifiche, sociali e umanistiche. Si tratta di Emanuele Carpanzano, Lucilla Crosta, Cristina Grasseni, Michele Lavagna, Pierangelo Metrangolo, Davide Pandini, Riccardo Pietrabissa, Danilo Porro, Alessandro Reali e Tullio Antonio Maria Tolio.

Il catalogo dei seminari informativi proposti da Regione Lombardia per l’anno scolastico 2024/2025

Regione Lombardia, dunque, in collaborazione con i componenti del Foro, mette a disposizione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e degli istituti di istruzione e formazione professionale (IeFP) della Lombardia un catalogo di seminari formativi per l’anno scolastico 2024/2025.

Il catalogo si compone dei seminari formativi proposti dai componenti del Foro nelle discipline di propria specializzazione. I seminari avranno la durata di circa 2 ore e si svolgeranno presso le scuole che avranno espresso interesse. I titoli dei seminari formativi che formano il primo catalogo per l’AS 2024/2025 sono:

· ‘Crisi climatica e transizione energetica e sostenibile’, Pierangelo Metrangolo – esperto in Chimica delle Tecnologie

· ‘Come l’innovazione tecnologica ha cambiato e cambierà le nostre vite’, Emanuele Carpanzano – esperto in Tecnologie innovative

· ‘Ma anch’io posso essere un innovatore? Lo chiedo a ChatGpt’, Lucilla Crosta – esperta in Cultura e Conoscenza

· ‘Innovazione responsabile. Esemplificazioni concrete e laboratorio teatrale’, Cristina Grasseni – esperta in Culture e Sviluppo sociale

· ‘One health, come reagire alla insostenibile vita sulla terra’, Danilo Porro – esperto in Sostenibilità

· ‘Ricerca ed innovazione in Europa. Il programma Horizon Europe 2021-2027’, Danilo Porro – esperto in Sostenibilità

· ‘Matematica, modellistica e meccanica: la “cassetta degli attrezzi” per capire, predire e progettare’, Alessandro Reali – esperto in Manifattura avanzata

· ‘Un giovane pastore sconfisse un potente guerriero, un leggendario teorema matematico irrisolto fu dimostrato: il potere e la bellezza dell’innovazione dirompente e aperta”, Davide Pandini – esperto in Tecnologie Elettroniche e Telecomunicazioni

· ‘Il paradosso dell’innovazione: non essere mai il primo!’, Davide Pandini – esperto in Tecnologie Elettroniche e Telecomunicazioni

· ‘Lo spazio, motore di ricerca e innovazione’, Michèle Lavagna – esperta in Manifattura avanzata

· ‘Le invenzioni e il progresso della società’, Riccardo Pietrabissa – esperto in Cultura e Conoscenza

· ‘Il manifatturiero motore dell’economia circolare’, Tullio Tolio – esperto in Manifattura avanzata e Sostenibilità.

Seminari informativi proposti da Regione Lombardia, come prenotare

Per agevolare la diffusione dell’iniziativa è stata predisposta una locandina e realizzata una pagina web dedicata sulla piattaforma regionale Open Innovation.

Dalla pagina web le scuole interessate potranno prenotare il seminario formativo entro il 30 settembre 2024 attraverso il form online.

Trattandosi di un’iniziativa sperimentale, per l’anno scolastico 2024/2025 è disponibile un numero limitato di repliche per ciascun seminario (le prenotazioni verranno prese in carico in ordine cronologico di arrivo).