La strategia di Regione Lombardia per il sostegno alle startup innovative

Favorire la crescita delle start up attraverso i contatti con potenziali investitori, in modo da consolidare progetti in grado di generare un valore aggiunto per l’economia. Regione Lombardia prosegue nella sua strategia, promossa dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, a sostegno delle iniziative imprenditoriali innovative e lo fa attraverso due eventi, gli ‘Startup Days’, in programma il 23 e 29 ottobre a Milano e presentati oggi in conferenza stampa. Palazzo Lombardia ospiterà incontri tra startup emergenti, investitori e professionisti del settore, così da agevolare interazioni dirette e mirate e creare un terreno fertile per future collaborazioni.

La sinergia con le università

Nuove iniziative che confermano la volontà dell’assessorato di fornire opportunità di dialogo tra nuove generazioni di imprenditori e soggetti interessati a investire in progetti ad alto potenziale, per dare concretezza e solidità a startup che potranno generare innovazione, occupazione e indotto, offrendo un contributo importante per mantenere e anzi implementare i primati economico-sociali della Lombardia a livello internazionale. Iniziative attivate in sinergia con MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action), soggetto che vede la collaborazione tra diverse università lombarde e partner pubblici e privati per affrontare le sfide della sostenibilità ambientale e sociale.

La forza dell’ecosistema lombardo

Il successo della Lombardia affonda le radici nel buon funzionamento di un ‘ecosistema’ in cui le istituzioni, con a capo la Regione, interagiscono efficacemente con università, incubatori universitari, centri di ricerca, enti e associazioni di categoria per mettersi a disposizione della qualità degli imprenditori e della professionalità dei lavoratori. L’ecosistema lombardo si muove all’unisono per determinare impatti positivi nella società e offrire sostegni efficaci alle imprese che hanno maggiori possibilità di affermarsi e crescere se trovano un ambiente adatto ad esprimere le proprie potenzialità. Regione Lombardia lavora con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente una sana cultura dell’autoimprenditorialità.

Gli ‘Startup Days’

Per quanto riguarda gli ‘Startup Days’, il 23 ottobre è in programma la finale di StartCup Lombardia 2024, la competizione organizzata dalle Università e dagli Incubatori Universitari lombardi e promossa da Regione Lombardia e MUSA per favorire la nascita di nuove imprese innovative: le start up finaliste avranno l’opportunità di presentare i loro progetti a una giuria di esperti e potenziali investitori, con l’obiettivo di vincere un premio in denaro che supporterà il loro percorso imprenditoriale.

La seconda tappa degli ‘Startup Days’, il 29 ottobre, é una novità assoluta e riguarda ‘FutureMatch – Connect Today, Create Tomorrow’, un nuovo format creato per favorire il contatto diretto tra start up e soggetti disposti a investire. L’evento prevede due sessioni: una dedicata al programma Berkeley SkyDeck Europe, l’acceleratore di start up con sede a Milano che offre alle imprese emergenti un accesso diretto all’ecosistema della Silicon Valley, l’altra dedicata alla ‘Competition Chimica Verde’ per valorizzare le start up che operano nel campo della chimica sostenibile.

Alla conferenza stampa sono intervenuti, oltre all’assessore Guidesi, anche Paola Testori Coggi, Ambassador Federated Innovation com sede a MIND (Milan Innovation District); Matteo Scarabelli, chief communication officer Cariplo Factory; Vittorio Biondi, direttore generale MUSA scarl; Alberto Bussini – Ceo ISAAC s.r.l e testimonial della Start cup; Luca Ravagnan – Ceo della Start cup WISE S.p.A.

Impegni concreti

“Con gli ‘Startup Days’ – ha commentato Giovanna Iannantuoni, presidente di MUSA – diventa sempre più concreto l’impegno di MUSA a supporto delle startup innovative. Questi eventi mirano a creare un contesto favorevole all’innovazione, promuovendo progetti che hanno il potenziale di generare impatti significativi sia a livello locale che internazionale, e MUSA nasce proprio con questo obiettivo. Sostenere StartCup Lombardia e il FutureMatch è quindi parte di questo impegno, e ci permette di contribuire a rendere la Lombardia leader in Italia per le startup innovative, offrendo alle giovani realtà imprenditoriali l’opportunità di trasformare le loro idee in soluzioni concrete per un futuro tecnologico più inclusivo e sostenibile”.

A questo link le slide presentate in conferenza stampa.