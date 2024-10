Regione Lombardia torna protagonista, anche nel 2024, della 61ª edizione del ‘TTG Travel Experience‘ di Rimini, evento di riferimento per il settore del travel, in programma al quartiere fieristico da mercoledì 9 all’11 ottobre. All’inaugurazione del salone è intervenuta l’assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali.

I numeri del TTG 2024

L’edizione 2024 della manifestazione vanta numeri importanti. Ci sono infatti 2.700 espositori, 55 start-up e oltre 1.000 buyer esteri provenienti da 75 Paesi, 20 Regioni e più di 66 destinazioni estere (11 in più rispetto all’edizione 2023). Ciò a conferma che Ttg è una grande vetrina per la promozione del turismo mondiale.

Regione Lombardia al TTG 2024

Una vetrina imperdibile per una Regione come la Lombardia. Che si presenta a buyer e visitatori con uno stand che misura 350 metri quadrati, situato all’interno della HALL A7/C7 – stand 201/307. Lo spazio ospita infatti 32 co-espositori tra stakeholder del territorio e operatori turistici che promuovono e commercializzano l’offerta turistica lombarda in occasione di incontri mirati con i buyers internazionali presenti in fiera.

Allestimento stand

L’allestimento dello stand è caratterizzato dalla presenza di arredi di design realizzati da due aziende simbolo del saper fare lombardo: Saporiti con la sua poltrona Miamina e le sedute Jumbo della Kindof. Due nomi non certo nuovi per Regione Lombardia. Ciò dal momento che le sedute di Saporiti erano presenti anche all’interno della Piramide che è stata allestita durante il Fuorisalone in piazza Città di Lombardia, dove sono tuttora presenti le sedute in acciaio di Kindof. Lo stand è stato allestito con l’obiettivo di comunicare le eccellenze e il saper fare lombardo, nonché i valori del Lombardia Style che caratterizza tutto l’allestimento.

Mazzali: la nostra proposta

Enogastronomia regionale d’eccellenza, Moda&Design e il nuovo racconto dei paesaggi lombardi meno conosciuti all’insegna di ‘Lombardia Style’ e bellezze Unesco. Questi i macro-temi con i quali la Regione Lombardia si presenta quest’anno al TTG di Rimini – ha spiegato Barbara Mazzali -. In questa edizione abbiamo deciso di puntare sulle perle della Lombardia, le nostre peculiarità in grado di essere attrattive per un vasto pubblico di viaggiatori. Amo ricordare – ha proseguito l’assessore – che la nostra regione è una terra dai tanti ‘turismi’. La Lombardia – ha precisato – non è solo il motore economico dell’Italia, ma vanta una ricchezza che costituisce un ‘unicum’ a livello italiano, offrendo paesaggi incantevoli, piatti raffinati ed eccellenze in ambito sportivo e culturale”.

Lombardia segreta

“L’obiettivo al TTG – ha continuato – è anche ‘dare voce’ a luoghi lombardi meno battuti dai turisti, seppur di altissimo livello, come Mantova, Sabbioneta, Pavia e Cremona. E farlo attraverso un racconto, il cui filo conduttore è il ‘Lombardia Style’. Quello stile lombardo unico, capace di unire genio creativo e bellezza dalle mille sfaccettature: paesaggi, moda, cultura e ‘saper far’ artigiano. Oltre a queste – ha precisato – sono tante altre le destinazioni presenti al TTG di Rimini. Dove, anche quest’anno, ci saranno tutte le 12 province lombarde, che insieme compongono e contribuiscono ciascuna a rendere sempre più attrattiva la nostra Lombardia”.

Il palinsesto

Lo stand di Regione Lombardia ospiterà un palinsesto ricco di eventi. Mercoledì 9 ottobre è stata la volta di Gino Verdi di Ersaf che ha curato una degustazione di prodotti lombardi di nicchia: salumi, formaggi e vini.

Giovedì 10 ottobre 2024, l’appuntamento è alle ore 13 con uno show-cooking esclusivo a cura dello chef lombardo Enrico Derflingher. Originario di Varenna (Lecco), Derflingher ha lavorato infatti a Kensington Palace dal 1987 al 1990 come executive chef della famiglia reale britannica. “Non poteva che essere lui, ‘eccellente artigiano’ del gusto, a rappresentare il crescente appeal enogastronomico della Lombardia, terra di ristoranti stellati, con Gino Verdi di Ersaf”, ha commentato Mazzali.

Premio Inclusione per la Lombardia

Nel pomeriggio l’assessore Mazzali ha poi ritirato il Premio Inclusivity Index 2024, conferito alla Regione Lombardia. Il premio viene assegnato in base all’omonimo indice proprietario di The Data Appeal Company che misura l’attenzione di una destinazione turistica verso tutte le dimensioni dell’inclusività e dell’accessibilità.