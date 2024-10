Spedali Civili di Brescia, Bertolaso: via a intesa per la riqualificazione

Un altro passo in avanti per l’avvio degli interventi di riqualificazione degli Spedali Civili di Brescia. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha approvato una delibera che contiene il protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, ASST degli Spedali Civili di Brescia, ATS di Brescia e Università degli Studi di Brescia, finalizzato alla condivisione del percorso di modernizzazione della struttura.

Un ‘Gruppo di lavoro’

Il provvedimento, inoltre, prevede la costituzione di un ‘Gruppo di lavoro‘, formato da un rappresentante per ciascuno degli enti sottoscrittori.

Obiettivo, assicurare un efficace coordinamento del percorso intrapreso. In precedenza è stato approvato lo studio di fattibilità dell’intervento da parte della Direzione strategica della ASST, attualmente all’attenzione e all’esame della Direzione Generale Welfare.

Spedali Civili Brescia, nuove strutture accanto a esistenti in riqualificazione

“Questo tavolo – ha commentato l’assessore Bertolaso – è finalizzato a velocizzare l’iter necessario ad avviare gli interventi. Ciascuno per la propria parte potrà fornire il proprio contributo insieme alle comunità tecnica, clinica e scientifica. Compresi gli ordini professionali degli operatori sanitari, che potranno formulare eventuali istanze nell’interesse generale. Per questa prima, fase Regione Lombardia ha stanziato 274 milioni, destinati a nuove strutture che affiancheranno quelle già esistenti nell’area ospedaliera, interessate dai lavori di riqualificazione. Tutto ciò nel quadro di una più generale valorizzazione della sanità territoriale. Che coinvolge non solo la Provincia di Brescia, ma tutta la Lombardia”.