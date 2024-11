Turismo, Lombardia grande protagonista al World Travel Market di Londra

Regione Lombardia è protagonista al World Travel Market (WTM) di Londra, una delle fiere più rilevanti in Europa per la promozione del turismo.

La manifestazione, in programma all’ExCel di Londra dal 5 al 7 novembre, si configura come un autentico ‘place to be’, una vetrina ideale per ogni destinazione turistica e player del settore.

I numeri dell’edizione 2023

La scorsa edizione del WTM ha totalizzato numeri importanti: 43.000 partecipanti, 184 Paesi, 3.875 espositori, 82 tra convegni ed eventi dedicati.

Occasione fondamentale

“La presenza della Regione Lombardia al World Travel Market di Londra, una delle più importanti fiere internazionali del turismo – commenta Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia – rappresenta un’occasione strategica per consolidare il posizionamento della nostra regione come meta di eccellenza. È un’opportunità cruciale per promuovere la Lombardia. Una terra che si distingue per qualità, innovazione e una cultura dell’accoglienza che incanta viaggiatori da ogni angolo del mondo”. “Qui, nella capitale britannica -prosegue – possiamo raccontare a un pubblico vasto e qualificato cosa rende unica la nostra offerta turistica”.

Focus sui turisti internazionali

“Essere presenti a Londra – sottolinea Mazzali – ci permette di mostrare quanto la Lombardia abbia investito. E continui a investire per accogliere i turisti internazionali con strutture di alto livello. Ed anche servizi di eccellenza e un’attenzione particolare ai dettagli che rendono ogni soggiorno indimenticabile. La Lombardia, infatti, è diventata una destinazione che risponde alle esigenze più raffinate. I visitatori non cercano solo splendidi luoghi, ma anche esperienze autentiche e una qualità dell’accoglienza che si è consolidata nelle nostre strutture alberghiere, dai boutique hotel nei piccoli borghi agli alberghi di lusso nelle grandi città. E i numeri parlano chiaro: nei primi otto mesi del 2024, la nostra regione ha raggiunto quasi 38 milioni di presenze, di cui il 67% straniere, un traguardo che testimonia la crescente attrattività della Lombardia a livello globale”.

L’evento all’ambasciata italiana

Ieri sera l’assessore Mazzali è stata accolta dall’Ambasciatore italiano Inigo Lambertini per un evento in collaborazione con il National Geographic, all’Ambasciata d’Italia a Londra, per raccontare una Lombardia ‘a 360 gradi’. Con l’occasione è stato presentato alla stampa internazionale il progetto ‘Lombardia Style‘, il brand turistico unitario regionale. Un brand che racchiude tutto lo stile lombardo. Espressione di un’eleganza che nasce dalla tradizione e si rinnova con il design e la moda, il tutto in perfetta armonia con il territorio. Immagini e racconti hanno svelato i capoluoghi della Lombardia. Ma anche le valli, i laghi e le montagne, ma anche le storie e le tradizioni che rendono ogni angolo speciale e unico.