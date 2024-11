“È con profonda tristezza che apprendiamo la notizia della scomparsa di Gianni Ferretti. In carica per il secondo mandato, ha lavorato con impegno e dedizione per il bene della sua comunità. Regione Lombardia esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità di Rozzano”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a nome della Giunta, dopo aver appreso la notizia della scomparsa del sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti.