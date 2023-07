Intensificare le relazioni internazionali tra Lombardia e Cile: è l’obiettivo dell’incontro che si è svolto a Palazzo Lombardia tra il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed europee, Raffaele Cattaneo, e il direttore generale di InvestChile Karla Flores, alla presenza del console generale del Cile a Milano, Christian von Loebenstein Hufe.

u”Questo incontro – ha spiegato Cattaneo – fa seguito a quello presieduto dal governatore Fontana con l’ambasciatore del Cile in Italia e con cui mi sono confrontato personalmente a Roma. Una riunione molto operativa. In particolare, hanno preso parte la direttrice dell’agenzia nazionale per gli investimenti in Cile, il Consolato, la Pro Cile a Milano, Promos e altri soggetti che possono mettere sul tavolo opportunità concrete per le nostre imprese”.

Opportunità idrogeno ed economia circolare

idrogeno e alla transizione energetica. Le condizioni climatiche del Cile presentano il sole al nord e il vento al sud del Paese, quindi un’occasione per la produzione di idrogeno verde. Inoltre, altre opportunità di collaborazione potranno essere sviluppate nel settore dell’economia circolare. In particolare il recupero dei rifiuti e dei residui dell’attività di allevamento; comparti per i quali le nostre esperienze possono essere per loro molto interessanti”. “Il direttore generale di InvestChile – ha proseguito il sottosegretario – ha esplicitato il grande interesse per lo sviluppo di progetti legati alla produzione die alla. Le condizioni climatiche del Cile presentano il sole al nord e il vento al sud del Paese, quindi un’occasione per la produzione di idrogeno verde. Inoltre, altre opportunità di collaborazione potranno essere sviluppate nel settore dell’In particolare ile dei residui dell’attività di allevamento; comparti per i quali le nostre esperienze possono essere per loro molto interessanti”.

I prossimi incontri

“Su questo – ha continuato Cattaneo – avvieremo iniziative operative approfittando a novembre di una missione di imprenditori e governatori cileni in Italia con tappa in Lombardia. Il tutto con la prospettiva di essere invitati con una delegazione di imprenditori il prossimo anno in occasione del Foro internazionale degli investimenti in Cile”.

Le trasformazioni del Cile

“È il momento giusto – ha concluso – per alimentare nuove relazioni con il Cile. In particolare dialogando direttamente con le regioni, organi che si stanno trasformando con l’acquisizione di maggiori competenze di governance. Il Cile ritiene prioritario sviluppare relazioni con l’Italia e in particolare la Lombardia. Diamo quindi seguito all’intuizione che in Lombardia abbiamo avuto già 20 anni fa di guardare al Cile e alle sue regioni”.