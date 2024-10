Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, ha incontrato, a Palazzo Lombardia, l’ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d’Ucraina nella Repubblica Italiana, Yaroslav Melnyk, per discutere e rafforzare la cooperazione interregionale tra le regioni ucraine e quelle italiane, aspetto fortemente richiesto dal Governo ucraino.

Relazioni internazionali tra Lombardia e Ucraina

Regione Lombardia ha già avviato una collaborazione con la Regione di Zaporizhzhia, una delle più duramente colpite dal conflitto in corso. Con la guerra che si protrae oltre le aspettative, l’incontro è stato orientato a consolidare il legame di solidarietà tra il popolo italiano e quello ucraino. Particolare attenzione è stata posta alla cooperazione interregionale e al supporto umanitario.

La cooperazione tra Regione Lombardia e Zaporizhzhia si inserisce in una strategia di lungo periodo, con l’obiettivo di contribuire alla ricostruzione dell’Ucraina una volta terminato il conflitto.

Futura ricostruzione

“Questa partnership – ha dichiarato Cattaneo – svolge un ruolo importante anche in visione della futura ricostruzione dell’Ucraina e delle infrastrutture distrutte, mettendo a disposizione la rete aziendale lombarda. È nostro dovere sostenere il popolo ucraino in questo difficile momento e prepararci, insieme, a un futuro di rinascita e ricostruzione”.

“Siamo in contatto con la Regione Zaporizhzhia – ha aggiunto il sottosegretario – ormai da mesi in ottica di cooperazione e uno dei principali bisogni da parte loro sono i mezzi di trasporto. Saremo infatti in grado di mettere a disposizione sei autobus anche grazie alla collaborazione del sistema lombardo e alla sua rete di organizzazioni sociali”.

È quindi in fase di elaborazione un Memorandum of Understanding (MoU) per istituzionalizzare questa cooperazione e garantire un impegno duraturo tra le due regioni.

I progetti umanitari

Recentemente, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato la delibera per l’attivazione di tre progetti umanitari volti a rispondere alle crescenti necessità della popolazione ucraina. Questi progetti, realizzati in collaborazione con organizzazioni della società civile, includono:

sostegno a scuole e cliniche mediche. Un’iniziativa che prevede la fornitura di attrezzature essenziali per scuole e strutture sanitarie. Oltre a programmi di formazione per insegnanti e psicologi.

Installazione di sistemi di purificazione dell’acqua. Vista la grave emergenza idrica, nuovi impianti di purificazione saranno installati in due strutture sanitarie strategiche per garantire l’accesso all’acqua pulita.

Supporto agli sfollati interni. Attrezzature sanitarie e medicinali saranno fornite ai centri di accoglienza per migliorare il benessere delle persone sfollate a causa del conflitto.

Conferenza per il futuro dell’Ucraina

Nel luglio 2025 si terrà a Roma la ‘Conferenza per la Ricostruzione dell’Ucraina’.

“La Lombardia – ha concluso Cattaneo – si rende disponibile per ospitare un evento preparatorio alla conferenza, per esempio un business forum dedicato alla ricostruzione”.

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e organizzazioni internazionali per pianificare gli interventi di ricostruzione del Paese.