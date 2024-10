La struttura sarà ospitata nell’ex ‘2° Deposito Centrale dell’Aeronautica Militare’, un complesso immobiliare strategico, che sarà trasformato in un punto di riferimento per la gestione delle emergenze sanitarie.

Da Regione Lombardia 21, 6 milioni per l’Hub emergenze di Gallarate

L’investimento complessivo di Regione Lombardia ammonta a 21,6 milioni di euro. Prevede la conversione dell’intero sito, attualmente di proprietà dell’Agenzia del Demanio, con un primo stanziamento di 12 milioni di euro già approvato nell’agosto 2023 e ulteriori 9,6 milioni di euro ora messi a disposizione per completare l’opera.

L’Hub delle Emergenze di Gallarate rappresenterà un centro strategico per la gestione di crisi sanitarie, integrando funzionalità avanzate e rispondendo alle necessità emergenziali della regione. Il progetto nasce in risposta alle nuove esigenze emerse con la pandemia da COVID-19, dimostrando la volontà della Regione di rafforzare le infrastrutture sanitarie e aumentare la capacità di risposta rapida in caso di nuove emergenze.

Assessore Bertolaso: pronti a gestire emergenze di diversa natura

“Questo intervento – ha sottolineato l’assessore Guido Bertolaso – rappresenta un importante passo avanti per il territorio regionale. Con la realizzazione del nuovo Hub, potremo contare su una struttura all’avanguardia, pronta a gestire emergenze di diversa natura, grazie a un sistema flessibile e moderno”.

Il progetto di Areu

Il progetto di utilizzo formulato da AREU prevede di ospitare nell’area le sale operative a completamento e supporto dei servizi territoriali, un polo logistico di rilievo regionale a supporto delle attività connesse all’emergenza territoriale. Tra questi, la gestione mezzi di soccorso per attività ordinaria, maxi-emergenze, maxi-eventi, treno sanitario, elisoccorso (HEMS), NBCR (eventi a rischio Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico). Ed infine un polo logistico a supporto dell’attività ospedaliera delle strutture limitrofe. Prevista anche la possibilità di future espansioni, in modo da adattare la struttura alle esigenze sanitarie emergenti e garantirne l’evoluzione in un polo di eccellenza.

L’area formazione dell’Hub emergenze di Gallarate

Una parte fondamentale del progetto prevede anche lo sviluppo di attività di formazione. L’Hub includerà spazi dedicati agli operatori e all’interno della struttura saranno localizzati un centro di formazione di AREU dedicato alle maxi-emergenze e i grandi eventi e aree per le squadre. Ed ancora aule destinate a corsi e addestramenti in condivisione con altri enti e organizzazioni. All’interno dell’Hub di Gallarate sarà istituita una ‘Sala Operativa Totipotente’ per formare il personale a gestire maxi-emergenze.