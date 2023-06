‘Ri-Genera’ 28,3 milioni per contenere consumi energia strutture pubbliche

La Giunta lombarda, su proposta dell’assessore regionale Massimo Sertori, ha approvato lunedì 26 giugno la rideterminazione dei tempi di attuazione degli interventi finanziati con il bando ‘Ri-Genera’, misura messa in campo dall’assessorato Montagna, Enti locali e Risorse energetiche e che stanzia complessivamente 28,3 milioni di euro per il contenimento dei consumi energetici delle strutture pubbliche attraverso l’installazione di impianti a fonte rinnovabile. Interventi riguardanti climatizzazione, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione interna e distribuzione di energia per le utenze elettriche degli edifici degli enti locali destinati a finalità istituzionali.

Al via ‘Ri-Genera’ per le strutture pubbliche

“Abbiamo stabilito per ogni intervento ammesso al contributo – spiega Sertori – il 30 giugno 2024 come data limite per la consegna e l’inizio lavori degli interventi. Sarà, invece, il 30 giugno 2025 la data limite entro cui ogni intervento deve essere realizzato, collaudato e rendicontato”. “Sono 102 – continua Sertori – gli interventi ammessi al finanziamento. Questo con l’obiettivo di conseguire una maggior diffusione di sistemi di generazione con fonti rinnovabili. E, inoltre, ottenere il contenimento delle emissioni inquinanti e dei consumi energetici degli immobili di proprietà pubblica”.

Nella direzione giusta

“Decarbonizzazione, efficienza energetica, innovazione energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili – conclude l’assessore Sertori – sono gli obiettivi che continuiamo a perseguire come Regione. Siamo nella direzione giusta”.