Assessore Franco: grande sforzo per rimettere sul mercato alloggi sfitti

L’assessore regionale alla Casa e Housing Sociale, Paolo Franco, ha evidenziato come “Regione Lombardia continui a investire risorse con l’obiettivo di migliorare il patrimonio immobiliare”. “Anche in questa sede – ha aggiunto l’assessore – desideriamo ribadire che la nostra azione è mirata a valorizzare non solo la sostenibilità ambientale ed economica. C’è anche l’aspetto sociale, un valore che assume un significato fondamentale nell’assegnazione del patrimonio immobiliare. Ciò significa, a esempio – ha spiegato Paolo Franco – potere individuare una serie di alloggi da dedicare a quelle fasce di persone che per situazione economica, né troppo bassa, né troppo alta, farebbero molto fatica a permettersi una casa”.