Ambiente, stanziati 3,2 milioni per le rinnovabili negli edifici pubblici

La Regione Lombardia ha stanziato 3,2 milioni di euro per la realizzazione di impianti integrati per favorire la copertura del fabbisogno energetico degli edifici pubblici attraverso fonti rinnovabili.

Rinnovabili in edifici pubblici, i Comuni coinvolti

Le risorse saranno impiegate per finanziare i progetti presentati dai Comuni di Legnano (MI), Zogno e San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo, Bulgarograsso (CO) e, in provincia di Mantova Guidizzolo, Castellucchio Acquanegra sul Chiese.

“Scuole, municipi, impianti sportivi, centri di servizi che – ha dichiarato Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia – si alimenteranno con energia da fonti rinnovabili. Negli ultimi due anni abbiamo investito 15 milioni per 19 progetti cercando risorse dagli avanzi di bilancio per scorrere la graduatoria di un bando che ha avuto un successo straordinario e una richiesta superiore alle disponibilità” .

Destinatari del bando

Il bando era rivolto agli enti locali e territoriali della Lombardia e mira a soddisfare il fabbisogno energetico mediante la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili. L’obiettivo è valorizzare le risorse locali e ridurre le emissioni dannose per la qualità dell’aria e per il clima.

Maione: alleanza con i Comuni strategica

“Per la Regione Lombardia – ha aggiunto Maione – l’alleanza con i Comuni è strategica per realizzare progetti di decarbonizzazione, puntando sull’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili”.

“Questi finanziamenti – ha concluso l’assessore – non saranno solo un sostegno per la realizzazione degli interventi. Le risorse rappresentano anche un investimento sul futuro perché permetteranno di abbattere i costi energetici con notevoli effetti positivi anche sulla qualità dell’aria”.

I progetti finanziati per singolo Comune

Di seguito il dettaglio dei progetti finanziati:

Milano

LEGNANO (MI): 638.602 euro

Il progetto prevede l’installazione di impianti fotovoltaico da realizzare sulla copertura:

– dell’istituto comprensivo ‘A. Manzoni’ (Scuola Primaria ‘Alessandro Manzoni’ e Scuola Secondaria di Primo Grado ‘Franco Tosi’), con potenza di picco pari a 576,00 kW

– della scuola primaria ‘Don Milani’, con potenza di picco pari a: 171,20 kW.

Bergamo

ZOGNO (BG): 359.577 euro

Riqualificazione della scuola primaria-materna della frazione Ambria. Si prevede la sostituzione della caldaia esistente con 2 pompe di calore aria/acqua da 90 kW e il rifacimento della distribuzione con sostituzione degli attuali terminali (radiatori/fancoil) con soffitto/pavimento radiante. Parallelamente verrà installato un impianto fotovoltaico da 39,2 kWp (Kilo watt di picco) in copertura dell’edificio.

SAN PAOLO D’ARGON (BG): 364.920 euro

Il progetto prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico da 98,90 kWp, utilizzando le coperture di due edifici pubblici di proprietà, la tribuna spettatori del campo da calcio e il palazzetto polivalente del centro sportivo.

BULGAROGRASSO (CO): 381.658 euro

Il progetto consiste nella sostituzione dell’attuale generatore di calore, avente potenza pari a 340 kW, con una pompa di calore geotermica avente potenza pari a 120 KW e all’installazione di un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 60 kW con batteria d’accumulo. Le aree ed i fabbricati convolti dalla sua realizzazione interessano l’attuale immobile destinato a scuola primaria.

Mantova

GUIDIZZOLO (MN): 460.482 euro

Il progetto prevede l’installazione di impianti fotovoltaici da realizzare sulle coperture:

– del municipio, con potenza di picco pari a 30,00 kW;

– della scuola dell’infanzia, con potenza di picco pari a 11,20 kW;

– degli spogliatoi del centro sportivo, con potenza di picco pari a 32,00 kW;

– del polo scolastico, con potenza di picco pari a 21,60 kW

– degli spogliatoi del tennis club, con potenza di picco pari a 8,40 kW

CASTELLUCCHIO (MN): 590.809 euro

L’intervento prevede l’eliminazione dell’impianto a gas metano esistente e l’installazione di una pompa di calore per la climatizzazione invernale e produzione di acqua calda e la contestuale installazione di un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo sulla copertura del Palasport.

La pompa di calore avrà una potenza termica di 103,9 kW, mentre l’impianto fotovoltaico genererà 149 kWp.

ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN): 433.762 euro

L’intervento prevede la riqualificazione dell’impianto termico del palazzetto dello sport mediante l’installazione di una pompa di calore per la climatizzazione invernale e produzione di acqua calda e la contestuale installazione di un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo.

La pompa di calore avrà una potenza termica di 176,2 kW, mentre l’impianto fotovoltaico genererà 91 kWp.