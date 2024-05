Disabilità: nessun taglio, massimo impegno per reperire nuove risorse

“Un intento chiaro e univoco: Regione Lombardia farà il possibile per reperire nuove risorse da destinare alle persone con disabilità grave e gravissima“. È quanto emerso – come comunica una Nota della Regione – dall’incontro avvenuto lunedì 13 maggio a Palazzo Lombardia, tra i rappresentanti della Giunta regionale (presidente, vicepresidente con delega al Bilancio, assessore alla Famiglia, Disabilità e Pari opportunità e sottosegretario ai Rapporti con il Consiglio regionale) e una delegazione di consiglieri regionali di minoranza.

“Se, come tutti auspicano nel bilancio di assestamento, verranno individuati ulteriori fondi, la priorità assoluta e inderogabile sarà per questo tipo di interventi”.

“Regione Lombardia evidenzia che non è stato effettuato alcun taglio. Anzi, relativamente alle persone con disabilità grave e gravissima, la Lombardia ha stanziato risorse per 17,5 milioni di euro. Ben 7,5 milioni in più rispetto al passato, come del resto hanno avuto modo di riconoscere anche le Associazioni”.