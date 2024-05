Assessore al Welfare fa visita a agente ferito: ha una tempra forte

L’assessore regionale al Welfare nella mattina del 13 maggio 2024 ha fatto visita all’Ospedale Niguarda a Christian Di Martino, vice ispettore della Polizia di Stato, accoltellato alla stazione ferroviaria di Lambrate alcuni giorni fa.

L’assessore si è trattenuto qualche minuto nel reparto di rianimazione per scambiare alcune parole con il poliziotto.

“Christian – ha detto l’assessore – ha davvero una tempra fortissima e gli auguro che possa riprendersi pienamente il prima possibile. Gli operatori del 118 e i sanitari di Niguarda hanno fatto un lavoro incredibile per salvargli la vita, a loro va, ancora una volta, un grandissimo ringraziamento”.

“Anche in questo caso – ha concluso l’assessore – è stato dimostrato come la sanità lombarda si collochi a livelli d’eccellenza per certi versi unici. Un’eccellenza rappresentata nella situazione specifica dalla competenza e dalla professionalità del ‘Trauma Team’ dell’ospedale Niguarda”.

Al termine della visita l’assessore ha anche incontrato alcuni colleghi del vice ispettore ringraziandoli e complimentandosi con loro per il lavoro che svolgono ogni giorno.

(fot ansa)