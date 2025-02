In Lombardia 196 scuole di musica censite dalla Regione nel 2025

Sono 196 le Scuole di Musica nelle province della Lombardia nel 2025. È quanto emerge dal primo censimento ufficiale promosso dalla Regione per raccogliere dati sui soggetti pubblici e privati impegnati nella formazione musicale, al di fuori dei circuiti dell’istruzione professionale e dell’Alta Formazione Artistica Musicale.

“Il censimento – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – rappresenta un passo fondamentale per riconoscere il valore delle scuole di musica nel tessuto culturale della nostra regione. Queste realtà non solo favoriscono l’educazione musicale ma svolgono un ruolo chiave nell’aggregazione sociale e nella valorizzazione del talento. Grazie a questo studio, possiamo avere un quadro chiaro delle necessità del settore e costruire politiche mirate per il suo sviluppo”.

Le 196 scuole di musica, distribuite su tutte le 12 province lombarde, possiedono un totale di 301 sedi operative. Le province più attive, in termini di numero di scuole e sedi, sono risultate Milano, Brescia e Bergamo.

L’80% delle scuole di musica si configura come associazioni e molte di esse (80 istituti) sono legate ai corpi bandistici locali, dimostrando il forte legame con le tradizioni musicali del territorio. In totale, nelle scuole censite vengono erogati 3715 corsi, con un’attenzione particolare alla chitarra, al canto, alla batteria e alla propedeutica musicale.

Un dato interessante riguarda la nascita delle scuole: 105 istituti sono stati fondati tra il 2000 e il 2020, mentre 14 sono nati dopo la pandemia, segno di una ripresa dell’interesse per l’educazione musicale.

L’83% delle scuole dispone della propria dotazione strumentale e il 62% riceve contributi pubblici, anche se, nel 56% dei casi, questi non superano il 10% del bilancio.

Dal punto di vista della formazione, la qualità dell’insegnamento è garantita da docenti con un’elevata preparazione: 158 scuole hanno insegnanti diplomati presso i Conservatori.

Assessore Caruso: prevista riapertura della procedura di adesione

“Visto l’interesse suscitato dall’iniziativa – ha concluso l’assessore Caruso – anche quest’anno è prevista la riapertura della procedura di adesione al censimento per consentire ad altre scuole di partecipare e fornire ulteriori dati utili alla programmazione regionale. L’interesse per la musica in Lombardia è vivo. Il nostro impegno è quello di valorizzare sempre di più queste realtà e preservare questo importante patrimonio, soprattutto tra i giovani”.

Alla data di chiusura della procedura è emerso che 195 scuole di musica hanno sede legale in Lombardia e un istituto operante sul territorio di Mantova ha sede legale fuori dal territorio della regione.

Di seguito la suddivisione per province:

-Milano 41

-Brescia 31

-Bergamo 27

-Monza e Brianza 17

-Varese 16

-Mantova 17

-Lecco 12

-Cremona 11

-Como 10

-Sondrio 8

-Lodi 3

-Pavia 3.