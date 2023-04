Rai, presidente Fontana: nuova sede di Milano è un’ottima notizia

“Un’ottima notizia, che aspettavamo da tempo. Milano e la Lombardia devono essere centrali nel modello di programmazione e gestione della tv pubblica”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la decisione del cda della Rai che ha approvato l’accordo per la rilocalizzazione del Centro di Produzione Rai di Milano da realizzare nel nuovo Campus Gattamelata.

Nuova sede Rai a Milano, Fontana: Lombardia deve essere centrale nella tv pubblica

“Da parte nostra – aggiunge Fontana – abbiamo sempre lavorato con impegno e determinazione per raggiungere questo risultato. Milano e la Lombardia meritano una sede Rai all’altezza del territorio che rappresentano”.

“Un ringraziamento particolare – ha concluso il governatore – va ai vertici di Fondazione Fiera Milano. Infatti, proprio come per la recentissima vicenda della pista del ghiaccio ovale per le Olimpiadi invernali 2026, si sono dimostrati efficienti e decisivi”.