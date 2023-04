Rai, assessore Caruso: con nuova sede a Milano si valorizza la cultura

“Promozione di ogni forma d’arte anche attraverso servizio pubblico”

“Milano e la Lombardia al centro del sistema della comunicazione nazionale: un risultato importante a 360 gradi, che certamente avrà riflessi rilevanti anche per la valorizzazione di tutti i temi connessi a ogni forma di cultura”. Così l’assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso, sulla decisione del Consiglio d’Amministrazione della Rai di realizzare il nuovo Centro di Produzione Rai a Milano. “Penso all’arte – continua l’assessore Caruso – al teatro o al cinema. Più in generale, a ogni forma di cultura che, grazie a una sede nuova, moderna e innovativa, potrà far diventare la Lombardia e Milano ancor più fucina di proposte da far conoscere e valorizzare anche attraverso la Rai e il servizio pubblico”.