Famiglia, assessore Lucchini: ok Piano Giorgetti, inverte trend demografico

“Bene il ‘Piano Giorgetti’ a sostegno della natalità. Un intervento fiscale di aiuto immediato alle famiglie consentirebbe di tagliare le tasse a chi fa figli e sarebbe una risposta concreta per cercare di invertire il drammatico calo demografico”. Lo afferma l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini in relazione al piano sulla famiglia sul quale è al lavoro il ministro dell’Economia.

Piano Giorgetti, Lombardia già in campo con misure importanti

“Regione Lombardia attraverso il ‘Sistema Famiglia Lombardo’ – fa sapere l’esponente della Giunta Fontana – ha messo in campo misure economiche come ‘Nidi Gratis’, misure fiscali come il ‘Fattore Famiglia Lombardo’ che consente la correzione dell’ISEE, e grazie alla rete sociale promuove la sperimentazione dei ‘Centri per la Famiglia’ e interventi a favore della conciliazione Vita-Lavoro. La nostra priorità – ha sottolineato l’assessore regionale Lucchini – è quella di offrire servizi di Welfare famigliare sempre più efficienti. Un Piano nazionale straordinario di detrazioni fiscali, però, significherebbe mettere tutte le famiglie al centro dell’azione di governo e dei territori”.