Visitati asilo nido, Giocheria Laboratori e Parco astronomico

Ha fatto tappa a Sesto San Giovanni (MI) il tour sulla qualità dei servizi per l’infanzia organizzato dall’assessore della Regione Lombardia a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli. L’obiettivo è infatti quello di conoscere da vicino le realtà che operano nel mondo del sociale.

Qualità e attenzione

“L’asilo nido Tonale e lo spazio Giocheria Laboratori, servizi di alta qualità per i bambini e per le famiglie del territorio – ha spiegato l’assessore – sono delle realtà che offrono ai più piccini uno stimolo alla socializzazione e all’apprendimento. Per i genitori sono anche luoghi preziosi per la conciliazione vita-lavoro.

Nello spazio giochi, nato trent’anni fa proprio dall’idea di un gruppo di genitori, sono offerti una serie di laboratori scientifici per bambini. Gli spazi sono inoltre diversificati per età e per aree tematiche.

“I genitori – ha sottolineato – vengono coinvolti nelle attività insieme ai bambini che realizzano anche giochi inclusivi utilizzando materiali naturali e di riciclo”.

Sesto San Giovanni, per l’infanzia servizi all’avanguardia

“Il mio plauso va all’Amministrazione comunale, agli operatori e ai volontari che con impegno e passione offrono alle famiglie del territorio questi importanti servizi. Regione Lombardia – ha aggiunto l’assessore – non farà mai mancare il proprio sostegno a realtà come queste. Contribuiscono infatti alla formazione dei più piccini e allo stesso tempo sono preziosissime per i genitori, soprattutto per quelli che lavorano”.

“L’asilo nido Tonale di Fondazione Generiamo, Giocheria Laboratori e il Parco astronomico di via Tonale – hanno evidenziato il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano e l’assessore ai Servizi sociali e alla persona Roberta Pizzochera – sono punti d’eccellenza educativa e pedagogica della nostra città. Tutto questo è certificato anche dal progetto europeo Horizon 2020″.

“In questi mesi, insieme a Fondazione – hanno proseguito – stiamo svolgendo un grandissimo lavoro di formazione per gli insegnanti di sostegno e le educatrici dei nidi dedicati ai bambini disabili 0-6 anni, confermando l’attenzione del Comune di Sesto San Giovanni al tema delle disabilità”.

“Anche per questo, quindi, le parole di elogio per questi servizi rivolte dell’assessore Locatelli ci riempiono di orgoglio. Uno stimolo – hanno concluso – per andare avanti su questa strada e fare sempre meglio”.

ram