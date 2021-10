Iniziativa per la sicurezza stradale, la piazza della Regione diventa per un giorno circuito di go kart. “È fondamentale educare i giovanissimi ai pericoli della strada”. Così il governatore Attilio Fontana commentando l’iniziativa ‘Karting in Piazza’, manifestazione organizzata nella piazza del Palazzo della Regione Lombardia in collaborazione con l’Automobile Club di Milano e con Aci FIA.

All’appuntamento era presente l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. L’evento ha coinvolto gli alunni di alcune scuole elementari di Milano. A loro è stato consegnato il diploma di ‘ambasciatore della sicurezza stradale’ con l’obiettivo di diffondere quelle che vengono definite le ‘regole d’oro’. “E dopo la spiegazione di queste regole, si va in pista, alla guida delle piccole monoposto” ha aggiunto il presidente Fontana. Ricordando che i giovanissimi hanno anche potuto sperimentare sul campo, nel mini-circuito per go-kart allestito in piazza, quanto appreso dagli ‘educatori’.

Sicurezza e go kart

“Regione Lombardia – ha evidenziato l’assessore De Corato – sta facendo un grande sforzo per mettere in sicurezza le strade destinando agli enti locali risorse davvero cospicue“.

L’assessore ringraziando l’Automobile Club di Milano per “questo appuntamento e per l’importante campagna di informazione che ha avviato sul territorio” ha quindi sottolineato “quanto sia importante insegnare anche ai più piccoli il rispetto delle regole previste dal codice della strada”.

Il format sulla sicurezza attraverso i go kart

“Il format presentato oggi a Palazzo Lombardia – ha ricordato il presidente dell’ACI di Milano, Geronimo La Russa – è vincente perché consente ai bimbi di recepire nozioni importanti divertendosi”.

