Sicurezza stradale, coinvolgere e formare i cittadini sin da piccoli

“L’obiettivo di Regione Lombardia è diffondere la cultura della sicurezza stradale, coinvolgendo i bambini fin dalla più tenera età. Come assessorato collaboriamo da tempo con l’Ufficio scolastico regionale e con le Polizie locali, portando l’educazione stradale nelle scuole”. Lo ha detto l’assessore Romano La Russa al convegno ‘In Lombardia la sicurezza stradale è al primo posto: formare e sensibilizzare per prevenire’ organizzato a Milano in collaborazione con Assolombarda, Aci e Inail Lombardia.

Nel 2023, in Regione Lombardia, sono 377 i morti in incidenti stradali (-6,2% rispetto all’anno precedente), 38.028 i feriti (+0,31%) e 29.190 gli incidenti stradali (+1,40%). (Fonte Istat)

I controlli e le operazioni ‘Smart’

“Non basta la sensibilizzazione, è necessario – ha aggiunto La Russa – intervenire con controlli e attività di polizia sempre più rigorose e puntuali sulle nostre strade. Da questo punto di vista, le iniziative del mio assessorato sono diverse. In primo luogo, promuoviamo il progetto Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) con il quale Regione Lombardia finanzia gli straordinari degli agenti di Polizia locale. Fondi utili per effettuare controlli stradali, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana”.

I monopattini

“Un discorso importante – ha evidenziato l’assessore alla Sicurezza – va fatto anche sui monopattini. Più volte ho denunciato la pericolosità di questi mezzi, come diversi specialisti di pronto soccorso e di traumatologia hanno segnalato in numerosi convegni. I tanti, troppi incidenti in monopattino che registriamo a Milano sono davvero la triste conferma di questa pericolosità. Mi auguro, quindi, che si arrivi presto all’obbligo del casco, della targa e dell’assicurazione per chi guida il monopattino. Una norma, ora in discussione in Parlamento, che deve trovare un appoggio bipartisan. Non può esserci alcun tentennamento su una questione che riguarda la sicurezza di tutti i cittadini”.

Direttore Inail Lombardia: grande impegno per la diffusione della cultura della sicurezza stradale nei luoghi di lavoro

Il direttore regionale Inail Alessandra Lanza ha evidenziato che “il progetto ‘In Lombardia la sicurezza stradale è al primo posto’, frutto dell’accordo siglato il 14 aprile 2023 insieme a Regione e Aci, Inail Direzione regionale Lombardia, continua nel solco dell’impegno della diffusione della cultura della sicurezza stradale nei luoghi di lavoro. Si affianca alla componente formativa del progetto un importante investimento comunicativo. Una campagna che non si serve solo di innovativi strumenti (podcast, video contenuti per social) al fine di raggiungere il più ampio pubblico di utenti della strada. Ma si concentra anche sui nuovi rischi per la salute e la sicurezza connessi all’utilizzo di ulteriori mezzi di trasporto. Dai monopattini a nuove forme di micromobilità, pur in sharing – anche con rinnovata attenzione scientifica alle patologie da cui derivano – sindrome delle apnee ostruttive del sonno e abuso di sostanze e farmaci. Obiettivo tutelare la salute e la sicurezza dell’attuale popolazione lavorativa e delle generazioni lavorative future”.