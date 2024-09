“Trenta volontari della Protezione civile della Lombardia sono in partenza per intervenire nei luoghi colpiti dal maltempo in Emilia-Romagna”. Lo dichiara l’assessore regionale Romano La Russa. “La sala operativa regionale – aggiunge – è in costante collegamento con l’Emilia-Romagna e con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile per il monitoraggio della situazione e per pianificare gli interventi necessari”.

Da mezzogiorno la Regione Emilia-Romagna ha emesso l’allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico.

“I nostri volontari sono dislocati sul territorio in supporto alle squadre locali di Protezione civile – sottolinea l’assessore regionale alla Protezione Civile Romano La Russa – e sono pronti ad intervenire immediatamente. Il nostro supporto alla popolazione e al territorio è massimo”.

“Le squadre inviate – conclude l’assessore regionale – sono specializzate negli interventi relativi al rischio idraulico e nel soccorso acquatico. I volontari arriveranno sul posto con le attrezzature necessarie per affrontare gli effetti delle esondazioni dei fiumi. In particolare, con pompe idrovore, torre fari per l’impiego notturno, gommoni per il soccorso e il modulo telecomunicazioni. Nelle squadre della Colonna mobile sono presenti anche funzionari di Regione Lombardia che si occuperanno del coordinamento operativo”.