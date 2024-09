Sicurezza stradale; 22.500 auto controllate in Lombardia

Oltre 22.500 auto controllate, 13.000 automobilisti sottoposti ad alcol test, 262 positivi, 293 patenti ritirate. E’ questo il bilancio dell’operazione Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) organizzata negli ultimi 2 weekend da Regione Lombardia. Iniziativa in collaborazione con le Polizie locali e Prefettura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. In tutto 95 Comuni capofila nelle operazioni dello scorso fine settimana (20 e 21 settembre) e in quello precedente (13 e 14 settembre) con 2.151 gli operatori coinvolti, assieme a 12 pattuglie della Polizia, 19 dei Carabinieri e 1 della Guardia di Finanza. Ed ancora 2.506 verbali elevati e 148 tra fermi e sequestri.

Assessore La Russa: obiettivo prevenire comportamenti illeciti

“La nuova operazione Smart – ha detto l’assessore regionale Romano La Russa – ha rappresentato un esempio concreto dell’impegno della Regione Lombardia per la sicurezza dei cittadini con il finanziamento delle attività di controllo straordinario degli agenti di Polizia locale. Abbiamo intensificato i controlli nelle aree più sensibili, garantendo una maggiore prevenzione e un miglior monitoraggio del territorio. Questa iniziativa non si limita solo a far rispettare le norme, ma è un vero e proprio strumento di tutela per chi vive e lavora in Lombardia. Grazie all’attento lavoro delle Forze dell’ordine e degli agenti delle varie Polizie locali, l’operazione ha permesso di ridurre i rischi legati alla criminalità e migliorare la sicurezza stradale. I controlli mirati, in particolare quelli sulle strade, sono fondamentali per prevenire comportamenti illeciti e garantire il rispetto delle regole da parte di tutti”

Obiettivo tutela vita e salvaguardia ordine pubblico

“L’obiettivo primario – ha concluso l’assessore – resta sempre la tutela della vita umana e la salvaguardia dell’ordine pubblico. La sicurezza è un diritto imprescindibile dei cittadini e continueremo a lavorare con costanza per garantire un territorio più sicuro e vivibile per tutti”.

I dati dei controlli: WEEKEND 13 e 14 SETTEMBRE; WEEKEND 20 e 21 SETTEMBRE

I Comuni capofila divisi per province:

PROVINCIA DI BERGAMO

Bergamo

Comunità montana di Scalve

Gandino

Palosco

Scanzorosciate

Sovere

Treviolo

PROVINCIA DI BRESCIA

Bagnolo Mella

Brescia

Chiari

Cm Valle Sabbia

Gardone Val Trompia

Ghedi

Leno

Mazzano

Montirone

Palazzolo Sull’Oglio

Prevalle

Provincia di Brescia

Rezzato

Rovato

Salo’

Sirmione

Unione Antichi Borghi di Vallecamonica

PROVINCIA DI COMO

Erba

Gravedona ed Uniti

Guanzate

PROVINCIA DI CREMONA

Crema

Cremona

PROVINCIA DI LECCO

Ballabio

Lecco

PROVINCIA DI LODI

Casalpusterlengo

Codogno

Lodi

Sant’Angelo Lodigiano

PROVINCIA DI MANTOVA

Borgo Virgilio

Castelgoffredo

Goito

Mantova

PROVINCIA DI MILANO

Abbiategrasso

Bollate

Buccinasco

Cassina de’ Pecchi

Cinisello Balsamo

Cologno Monzese

Cormano

Corsico

Cuggiono

Inzago

Legnano

Magenta

Melzo

Milano

Paderno Dugnano

Peschiera Borromeo

Pieve Emanuele

Rho

Rozzano

San Donato Milanese

San Giuliano Milanese

Segrate

Sesto San Giovanni

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

Agrate Brianza

Bellusco

Brugherio

Cesano Maderno

Desio

Giussano

Limbiate

Lissone

Meda

Monza

Renate

Seveso

PROVINCIA DI PAVIA

Cilavegna

Dorno

Garlasco

Mortara

Pavia

Vigevano

Voghera

PROVINCIA DI SONDRIO

Livigno

Sondrio

PROVINCIA DI VARESE

Azzate

Besozzo

Busto Arsizio

Gallarate

Gavirate

Induno Olona

Lavena Ponte Tresa

Luino

Marchirolo

Saronno

Somma Lombardo

Varese