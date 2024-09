Ciclabile Albignano-Trecella, via libera alla convenzione con Truccazzano

Regione Lombardia ha approvato la convenzione con il Comune di Truccazzano nella quale sono contenute le modalità operative per il finanziamento della progettazione e la realizzazione del collegamento ciclabile da Albignano (frazione del Comune di Truccazzano) alla stazione di Trecella (frazione del Comune di Pozzuolo Martesana).

Regione per quest’opera ha messo in campo 300.000 euro su un totale di 500.000. I restanti 200.000 sono in capo al Comune di Pozzuolo Martesana.

Il provvedimento ha ottenuto il via libera dalla Giunta su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

La ciclabile rientra nell’Accordo di programma sottoscritto tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, Ente Gestore del Parco Adda Nord, Comune di Truccazzano e FS (Ferrovie dello Stato) che disciplinava gli impegni tra le parti per la realizzazione degli interventi necessari a consentire il quadruplicamento, nel territorio di Truccazzano, della tratta ferroviaria Pioltello-Treviglio. Nonchè delle opere connesse e complementari.

Assessore Terzi

“Il finanziamento regionale – afferma l’assessore Terzi – consente di dare continuità alla pista ciclabile esistente, completando un collegamento che agevola i cittadini diretti in stazione. Anche in questo caso Regione Lombardia è concretamente dalla parte dei territori, lavorando per migliorare l’accessibilità alle infrastrutture ferroviarie e la realizzazione di connessioni ciclopedonali. Un intervento che rientra nel disegno più complessivo di integrare, sul territorio lombardo, i percorsi ciclabili con il sistema del trasporto pubblico, in particolare nelle zone cosiddette periferiche”.

Assessore Lucente

“Un progetto importante per il territorio – aggiunge l’assessore Lucente – in grado di conciliare una mobilità sostenibile alla necessità di una Lombardia sempre più interconnessa dove ferro, gomma e navigazione diventano un sistema ‘unico’ in ambito trasportistico. Regione lavora con l’unico obiettivo di rendere sempre più agevoli gli spostamenti dei cittadini, grazie ad esperienze di viaggio puntuali e confortevoli. La convenzione risponde in pieno ad un’esigenza segnalata dal territorio, a dimostrazione della sensibilità di Regione nei confronti delle realtà locali”.