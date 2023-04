Sisma Mantova 2012, Cappellari confermata sub Commissario da Fontana

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in qualità di Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012, ha confermato all’avvocato Alessandra Cappellari, consigliere regionale e membro dell’Ufficio di Presidenza, l’incarico di assicurare l’opportuno raccordo con le istituzioni e le rappresentanze degli interessi presenti nell’ambito territoriale colpito dal terremoto del maggio 2012.

La nomina

La nomina è contenuta nel decreto 1/2023, il primo della XII legislatura, firmato dal governatore della Lombardia.

Sisma Mantova, Cappellari sub Commissario

Nell’augurare buon lavoro ad Alessandra Cappellari, il governatore si è detto certo che “come nel recente passato, la consigliera svolgerà questo incarico operando proficuamente in costante raccordo con la Regione”. E che opererà riferendo in merito ai temi e alle questioni di maggior rilievo. Lavorando con la Struttura Commissariale per tutte le eventuali azioni attuative.

Una conferma

Cappellari aveva già ricoperto questa mansione di responsabilità nella precedente legislatura e, anche nel nuovo mandato, non percepirà compensi aggiuntivi.

Cappellari: orgogliosa per la fiducia

“Sono molto orgogliosa per la fiducia che il presidente Fontana ha voluto confermarmi – sottolinea Alessandra Cappellari – affidandomi questo ruolo molto importante. Garantisco sin d’ora il mio convinto impegno nel portare a termine quanto resta ancora da fare per gli interventi sui territori del Mantovano”.

ben