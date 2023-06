Presidente Fontana in missione in Slovenia: confronto e collaborazione

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sottosegretario con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, hanno incontrato oggi in Slovenia, a Lipica, il ministro dell’Economia, Turismo e Sport della Repubblica di Slovenia, Matjaž Han.

Governatore e sottosegretario Cattaneo a Lipica hanno incontrato il ministro Matjaž Han

Una missione istituzionale che, come hanno sottolineato il governatore Fontana e il ministro Han, “rafforza ulteriormente il dialogo e gli interscambi tra due territori che condividono più di un interesse in materie strategiche come l’economia, l’innovazione, la sostenibilità e il turismo”.

“Con il ministro Han – ha evidenziato il presidente Fontana – abbiamo condiviso quanto sia utile e necessario alimentare i rapporti che vanno anche oltre le consuete relazioni tra Stati. Soprattutto per e con una regione come la Lombardia che, in vari settori, può essere considerato un interlocutore importante e soprattutto qualificato”.

Sottosegretario Cattaneo: creare condizioni utili all’intero sistema-Lombardia

“Per rendere ancor più proficuo questo appuntamento – spiega il sottosegretario Raffaele Cattaneo – abbiamo organizzato una serie di ‘sectoral meetings’ con approfondimenti dedicati all’economia circolare, all’aerospazio, alla filiera del legno e alla health-medicine. Per questo, abbiamo previsto che all’appuntamento sloveno prendesse parte anche una delegazione lombarda di esperti impegnati in questi comparti”. “La nostra mission, in Slovenia come in ogni altra parte del mondo – ha concluso Cattaneo – è creare condizioni che, a 360 gradi, possano giovare all’intero sistema-Lombardia’.

Nello specifico, a Lipica, si sono svolti incontri sui temi del ‘Cluster Lombardia Energia Cleantech’ cui ha preso parte Fabrizio Guarrasi (responsabile dello sviluppo commerciale e dei progetti Cluster Lombardia Energy Cleantech – LE2C) con l’obiettivo di individuare collaborazioni in tema di idrogeno ed economia circolare.

In Slovenia anche una delegazione di esperti per gli approfondimenti nei ‘Sectoral meetings’

Alla sessione dedicata agli approfondimenti sulla formazione e attrattività del settore legno-arredo erano presenti Chiara Terraneo (responsabile dell’Ufficio Sviluppo Progetti di Federlegno Arredo) e Giorgio Reggiori (Affari internazionali e istituzionali di Federlegno Arredo).

Uno spazio è stato dedicato anche al ‘Lombardia Aerospace Cluster’ con Massimo Maronati (consigliere del Cluster) che ha illustrato le attività e le competenze della Lombardia in materia di Aerospazio.

Il presidente Fontana, infine, guardando anche alle deleghe dello Sport, in capo al ministro Han, gli ha rivolto l’invito “a essere ospite della Lombardia per visitare i luoghi che saranno sede delle Olimpiadi invernali 2026” con particolare riferimento a Bormio e all’intera Valtellina. “Luoghi che, proprio come quelli che abbiamo visitato oggi in Slovenia – ha chiosato Fontana – fanno della tutela ambientale e dell’esaltazione della natura il loro punto di riferimento rendendoli davvero molto belli”.