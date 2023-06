Case popolari ed energie rinnovabili, Regione protagonista nello sviluppo

“Qualità dell’abitare, fonti rinnovabili, comunità energetiche, risparmio per le famiglie, riqualificazione dei palazzi pubblici, case ed energie rinnovbaili. Sono alcuni dei temi toccati dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, mercoledì 21 giugno, nel suo intervento al XV Workshop annuale OIR organizzato da AGICI: ‘Sviluppo delle rinnovabili e creazione di valore per territori e cittadini: le imprese italiane in azione!’.

Assessore Franco: sfida del nostro tempo

Si tratta, ha sottolineato, “di una delle grandi sfide del nostro tempo”, che Regione Lombardia per quanto riguarda la riqualificazione del suo patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sta affrontando non solo nell’ottica “del risparmio”, ma in quella di un vero e proprio “cambio di vita” per chi abita nelle case popolari.

Nuovi impianti

Giusto circa un anno fa, Palazzo Lombardia ha stanziato 4,5 milioni di euro ripartiti sulle cinque Aler regionali.

“A Milano e provincia – ha informato l’assessore – ci sono già circa 90 fabbricati sui quali sono in corso di realizzazione e in progetto impianti fotovoltaici. Impianti che riguardano le coperture a servizio delle parti comuni e delle utenze. E, oltre al capoluogo, possiamo ricordare l’avvio di progetti di questo tipo anche ad Arese, Rho, Legnano, Senago, Parabiago, Rozzano, San Giuliano e altri comuni.

I vantaggi

La realizzazione di impianti fotovoltaici, ha ricordato Franco, “permette una serie di vantaggi sia ambientali che economici. Tra questi: bollette più leggere, valorizzazione dell’energia immessa in rete, riduzione di inquinanti nell’aria”.

I dati

Molto interessanti i dati forniti dall’esponente della Giunta Fontana. “Ad esempio, sul fabbricato di via Nazario Sauro 120 è stato condotto uno studio per capire in che modo l’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potesse soddisfare una quota del fabbisogno di energia elettrica. Dall’analisi delle curve di consumo, ne è risultato un risparmio del 38% in regime di autoconsumo. E un risparmio pari a 26% di energia non utilizzata direttamente ma condivisa, per cui messa in rete e valorizzata. In termini economici, dalla simulazione si potrà registrare un risparmio pari a circa 4.000 euro/annui.

Comunità energetiche

Il sistema delle Aler vuole giocare da protagonista anche nello sviluppo delle comunità energetiche. Nell’ambito dell’iniziativa ‘PINQuA’ (Programma Innovativo Nazionale sulla Qualità dell’Abitare) attuata da Aler Milano e denominata ‘Gratosoglio 2.0 – Strategie sostenibili per un grande quartiere pubblico’, ha proseguito l’assessore, “si prevede di promuovere la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici, attraverso anche l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili”. “Gli edifici su cui verranno installati gli impianti fotovoltaici – ha continuato – sono 10: fotovoltaico su balconi (a servizio dei fabbisogni energetici dei singoli alloggi), fotovoltaico su copertura (a supporto dei consumi condominiali). Il risparmio di complessivo annuo per gli inquilini relativamente alle utenze sarà pari a 20.000 euro e per i servizi comuni di 15.000 euro”.

Futuro presente

Il futuro su questo tema, ha proseguito l’assessore alla Casa e Housing sociale, “è già attuale, perché Aler ha intenzione di proseguire su questa strada”. “Infatti – ha sottolineato – Aler ha aderito a una manifestazione di interesse promossa dal Comune di San Giuliano. Lo ha fatto dichiarando di voler partecipare alla costituzione di una Comunità Energetica. E se il grosso blocco degli edifici di proprietà di Aler Milano si muove in tal senso, anche le stesse aziende delle altre province lombarde seguiranno la scia del capoluogo”.

Prospettive interessanti per case ed energie rinnovabili

Le strade che si aprono a questo punto, ha concluso Franco, “sono infinite, sia per le case popolari, sia per l’housing sociale che, più in generale, per tutta l’edilizia pubblica. Possiamo dire che abbiamo davanti sicuramente tanto lavoro da fare, ma anche tanti spazi di avanzamento e tante prospettive e medio e lungo raggio”.