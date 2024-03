Prosegue l’impegno della Regione Lombardia a supporto delle fiere lombarde. Attraverso il bando ‘Sostegno del sistema fieristico lombardo 2024’, voluto dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, sono state finanziate 42 manifestazioni fieristiche per un investimento pubblico complessivo di oltre 1,7 milioni di euro.

Nuove risorse per il sostegno al sistema fieristico lombardo nel 2024

A dimostrazione della strategicità del comparto, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Guidesi, ha approvato una delibera per aumentare la dotazione del bando da 1 milione a 1.774.740 euro, così da finanziare tutti i 42 progetti ritenuti idonei.

Fiere strategiche per il tessuto produttivo

L’obiettivo è valorizzare gli eventi fieristici come elemento strategico per il tessuto produttivo lombardo, grazie anche alla loro capacità di generare indotto.

La misura

Gli interventi ammessi al contributo riguardano quindi i seguenti ambiti:

la digitalizzazione dei servizi offerti;

la promozione e l’animazione delle manifestazioni, con eventi all’interno e all’esterno della kermesse;

lo sviluppo dell’internazionalizzazione, anche attraverso la ricerca, l’invito e l’accoglienza di buyer esteri;

la predisposizione di aree speciali destinate a specifici target di impresa (giovani imprenditori, startup, designer).

L’agevolazione

Il contributo è concesso in misura del 40% delle spese ammissibili, fino a 50.000 euro per le fiere internazionali e nazionali e fino a 30.000 euro per le fiere regionali e alla prima edizione.

A questo link l’elenco degli eventi fieristici beneficiari del contributo.