Sport: bando a sostegno manifestazioni,altri 450.000 euro a 40 associazioni

Approvato scorrimento della graduatoria del ‘bando sport’ di Regione Lombardia a ‘Sostegno alle manifestazioni ed eventi sportivi purché sul territorio lombardo’. La dotazione finanziaria complessiva ammonta quindi è di 1.550.000 euro.

Le risorse disponibili specificatamente per quest’ultimo trimestre, di 450.000 euro, sono destinate a 40 associazioni sportive. Il contributo è previsto le manifestazioni e gli eventi sportivi per agonisti o anche dilettanti realizzati in Lombardia. Il periodo interessato è invece quello compreso tra il 1 luglio e il 30 settembre 2024.

Bando sport a sostegno manifestazioni sul territorio

“Con questo strumento Regione Lombardia sostiene inequivocabilmente il mondo sportivo lombardo ed in particolare nella realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche”. Così Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani.

“Risorse fondamentali – ha aggiunto – che confermano innanzitutto l’attenzione di Regione a tutte le attività sportive, ritenendole occasioni ideali per la promozione del territorio e dell’attività fisica. Sono quindi, soprattutto, momenti indispensabili di crescita e condivisione. Elementi imprescindibili, quindi, per lo sviluppo di una società sana ed inclusiva.

Questo l’elenco delle 40 associazioni ammesse dopo lo scorrimento della graduatori del ‘Bando sport’ per le manifestazioni organizzate sul territorio lombardo. Ecco , di seguito, la suddivisione per Province.

MILANO

– Running festival Asd – Expo per lo sport 2024 – Milano, 7.000 euro.

– Comitato Battledrome championship – Battledrome championship – Milano, 10.000 euro.

BERGAMO

– Asd Maga – Maga skymarathon, Skyrunning world series – Serina, 10.000 euro.

– Asd Arcieri dell’Airone – Campionati italiani campagna Tiro con l’arco – Schilpario, 10.000 euro.

– Scl Gazzanighese Gbc Apprettificio Bosio – 37^ Gazzaniga – Onore -Gazzaniga, 8.640 euro.

– Unione ciclistica San Marco Asd – 52° Trofeo Emilio Paganessi – Vertova, 10.000 euro.

BRESCIA

– Asd Polisportiva Bresciana No frontiere odv – Campionato italiano di società, Coppa Italia maschile, Coppa Italia femminile e XLVI Campionati italiani assoluti estivi di nuoto paralimpico – Brescia, 10.000 euro.

– Adamello Ultra Trail associazione sportiva dilettantistica – Adamello Ultra Trail 2024 – Vezza d’Oglio, 7.000 euro.

– Montecarlo società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, Desenzano international dance; – Lonato del Garda, 2.500 euro.

– Circolo Vela Gargnano societa’ cooperativa dilettantistica – 74ª Centomiglia internazionale del Garda – Gargnano, 20.000 euro.

– Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata Univela Sailing – Hobie Europeans 2024 – Tremosine del Garda, 20.000 euro.

– Bike Adventure Team associazione sportiva dilettantistica – Bikenjoy ‘Sport e territorio’ – Borno, 10.000 euro.

– Associazione sportiva dilettantistica Kappa Tennis School – Lampo Trophy – Brescia, 10.000 euro.

– Comero associazione sportiva dilettantistica – Trofeo Nasego – Gara internazionale mountain running – Casto, 10.000 euro.

– Gimasport Asd – La Dario Acquaroli Internazionale – Iseo, 10.000 euro.

– Associazione sportiva dilettantistica Asd master Rapid Skf – International Karate Camp Csen 2024 – Cimbergo, 10.000 euro.

COMO

– Siamo tutti special people Asd – 1° torneo ‘Siamo tutti special people’ – Como, 5.000 euro.

– Asd Boxe Como – ‘La nobile arte’ – Como, 9.739 euro

– Marvelia ssd societaà sportiva dilettantistica – Regata nazionale kinder optimisrt -Dongo, 10.000 euro.

CREMONA

– Asd Tennis – Torneo misto normodotati weelchair + quarta cremasco – Crema, 10.000 euro.

LECCO

– Team Galgiana associazione sportiva dilettantistica – Marathonbike della Brianza – Casatenovo, 10.000 euro.

– Team Pasturo Asd – Zacup skyrace del Grignone – Pasturo, 20.000 euro.

– Asd Remiera ‘I Laghée’ – Regate agonistiche trofeo Bcc Lezzeno – Bellano, 10.000 euro.

MANTOVA

– Scuderia Mantova Corse Asd Gran Premio Nuvolari – Premio 2024 – Mantova, 10.000 euro.

– Scuola Ciclismo Mincio Chiese Asd – Trofeo Lombardia – 24° Trofeo Comune di Ceresara – Ceresara, 8.580 euro

– Quisport Societa sportiva dilettantistica cooperativa – 29^ Mantova Half marathon – Mantova, 10.000 euro

– P.M. Sport società sportiva dilettantistica Unipersonale – Southgardabike 2024 – Medole, 10.000 euro.

– Federazione Italiana Palla Tamburello – Supercoppa Open Palla Tamburello 2024 – Cavriana, 7.530 euro.

MONZA BRIANZA

– Velate Rugby 1981 – Trofeo della Castagna – Usmate Velate, 10.000 euro.

– Diavoli Rosa ssd – XXIII Torneo internazionale Città di Brugherio “Memorial Gian Luca Civardi” – Brugherio, 10.000 euro.

PAVIA

– Asd Scuola di Mtb ‘Il Branco’ – 52° Freccia dei vini – Voghera, 10.000 euro.

SONDRIO

– Gravellina – Strade rurali; Sondrio, 7.000 euro.

– Asd Amici di Fraciscio – Pizzo Stella Skyrunning – Campodolcino, 20.000 euro.

– Sport Wellness srl societa’ sportiva dilettantistica – Icon Livigno Extreme Triathlon – Livigno, 20.000 euro.

– Sport Inside Asd – Trofeo Regione Lombardia – Madesimo, 10.000 euro.

VARESE

– Società sportiva dilettentistica Canottieri Corgeno . Campionati italiani di società – Gran Premio giovani, Trofeo delle Regioni – Meeting nazionale allievi cadetti e master. Vergiate, 20.000 euro.

– Società ciclistica Carnaghese Asd – 52° Gran Premio industria commercio artigianato Carnaghese – Carnago, 12.100 euro.

– Asd Roma Pallavolo – XX^ edizione Trofeo Mimmo Fusco – Coppa Regione Lombardia – Busto Arsizio, 14.911 euro.

– Kima associazione sportiva dilettantistica – Trofeo Kima 2024 – Val Masino, 20.000 euro.

– Società canottieri Varese Asd – Festival dei giovani Gian Antonio Romanini 2024 – Varese, 10.000 euro.

L’elenco aggiornato è pubblicato anche sul Burl, il Bollettino ufficiale di Regione Lombardia.