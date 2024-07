Oltrepò Pavese: 2,5 milioni per valorizzare i borghi del Salame di Varzi

Regione Lombardia mette in campo un progetto da 2.560.000 milioni di euro per valorizzare il territorio dell’Oltrepò Pavese legato al Salame di Varzi Dop.

Le risorse finanzieranno una serie di interventi infrastrutturali e di promozione turistica nei 9 Comuni aderenti all’iniziativa ‘Arest’: Romagnese, Varzi, Colli Verdi, Val di Nizza, Ponte Nizza, Rocca Susella, Cecima, Montesegale, Borgoratto Mormorolo.

Accordo ‘Arest’

Gli Arest (Accordi di rilancio economico sociale e territoriale) sono uno strumento di programmazione negoziata attivato da Regione Lombardia per sostenere specifici progetti presentati dai Comuni e finalizzati ad attrarre investimenti, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.

I fondi consentiranno di realizzare aree e spazi per eventi, parcheggi, messa in sicurezza di tratti stradali e azioni per promuovere il territorio.

Guidesi: mettiamo a sistema le energie del territorio

Nel pomeriggio del 3 luglio l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha presentato il progetto in un incontro che si è svolto nella sede della Comunità montana di Varzi: “Con Arest – ha evidenziato Guidesi – puntiamo a mettere a sistema le energie territoriali per potenziare l’attrattività di questi luoghi meravigliosi, così da generare benefici duraturi per la comunità. L’iniziativa mira a sostenere l’imprenditoria del settore agroalimentare e turistico, considerando la necessità di intercettare i flussi legati al turismo”.

“Regione Lombardia – ha proseguito Guidesi – stanzia risorse importanti e mantiene la regia di un progetto che parte dal territorio e propone una visione di prospettiva nella quale istituzioni e imprese interagiscono per determinare miglioramenti tangibili nel territorio. Un’eccellenza come il Salame di Varzi Dop deve diventare sempre più un volàno per la crescita dell’economia locale”.

Messaggio ai giovani

“L’obiettivo – ha sottolineato Guidesi – è attuare una strategia condivisa per mettere le aziende nelle condizioni di essere competitive. Il nostro è anche un messaggio ai giovani: lavoriamo affinchè possano affrontare la sfida dell’imprenditorialità all’interno del proprio territorio”.

Palli (Comunità montana Oltrepò): occasione di rilancio

Alla presentazione dell’Arest ha partecipato anche Giovanni Palli, sindaco di Varzi e presidente della Comunità montana Oltrepò Pavese. “Ringrazio Regione Lombardia e l’assessore Guidesi – ha affermato Palli – per la grande opportunità che stiamo costruendo insieme. I finanziamenti saranno investiti per supportare la filiera del Salame di Varzi Dop e migliorare i servizi e l’accessibilità ai luoghi. Un’occasione di rilancio per l’Oltrepò e per gli imprenditori che con la loro attività mantengono vive le nostre valli”.

Il progetto ‘Arest’ denominato ‘Nei borghi del Salame di Varzi Dop’ attiva un percorso che può essere strutturato in un pacchetto turistico di più giorni attraverso un paesaggio ricco di cultura, sentieri, aree protette e panorami di alta collina.

Le risorse

Su un investimento totale di 2.560.000 euro, Regione Lombardia mette a disposizione circa 2 milioni di euro, la Comunità montana Oltrepò Pavese 315.000 euro con fondi derivanti dai Comuni aderenti, il Comune di Varzi 175.000 euro con risorse PNRR, Ascom 40.000 euro, Consorzio di Tutela del Salame di Varzi 30.000 euro, Assolombarda 5.000 euro.

Dialogo con le imprese

La giornata di lavoro dell’assessore Guidesi nell’Oltrepò Pavese è iniziata in mattinata a Voghera con le visite alle aziende ‘Tutto per l’Auto’ e ‘Piberplast’, per poi visitare i negozi storici di Varzi. Mentre nel pomeriggio, dopo la presentazione del progetto Arest a Varzi, l’assessore ha incontrato a Voghera gli associati del comparto Oltrepò Pavese di Assolombarda per illustrare gli strumenti di sostegno alle aziende messi in campo da Regione Lombardia.

“Il dialogo con il mondo produttivo – ha detto Guidesi – è fondamentale perché da un lato ci consente di raccogliere suggerimenti e proposte, dall’altro abbiamo l’opportunità di spiegare nel dettaglio misure e bandi regionali che possono offrire un contributo importante a chi, ogni giorno, rende grande la Lombardia con il proprio lavoro”.