Rossi: importante anche per promuovere autostima ragazzi

La Giunta della Lombardia ha approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Regione, Guardia di Finanza e Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione della seconda edizione del progetto ‘Sport e legalità-La scuola sale in cattedra’. Obiettivo dell’iniziativa è esaltare la funzione socioeducativa legata alla pratica sportiva per contrastare ogni forma di discriminazione e promuovere le pari opportunità. Inoltre, si punta a diffondere la pratica sportiva e motoria anche come strumento contro la dispersione e l’abbandono scolastico.

Rossi: iniziativa esalta le funzioni educative dello sport

“Il progetto interamente sostenuto da un finanziamento regionale di 25.000 euro – chiarisce Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi sottolinea – è rivolto agli studenti degli istituti scolastici lombardi e offre nel periodo da maggio a luglio l’opportunità di partecipare a campus sportivi, formativi ed educativi, che puntano anche a migliorare l’autostima delle ragazze e dei ragazzi. Sono particolarmente orgoglioso della ripresa di questo progetto avviato già nel 2019. Lo sport ha importantissime funzioni educative e quest’iniziativa punta a valorizzarne le potenzialità sociali e la sua efficacia nell’inclusione”.

Non solo sport, anche seminari sulla legalità

“Contiamo di replicare il successo – sottolinea Rossi – dell’analoga iniziativa del 2019. Iniziativa che ha visto la partecipazione attiva di 60 ragazzi lombardi a un campus di una settimana nelle sedi dei Nuclei Atleti del Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano, Predazzo e Sabaudia. I nostri giovani hanno avuto la possibilità di svolgere numerose attività in un contesto di vita comune, al di fuori dell’ambito familiare e scolastico. Hanno praticato dall’atletica leggera al nuoto, dalla scherma, al tiro, dal judo-karatè alla mia amata canoa e al canottaggio ma anche sci e vela. Attività accompagnate da seminari su legalità e corretti stili di vita, lezioni sulla preparazione atletica, workshop sul rispetto dell’ambiente”.

Esercitazioni con i cani antidroga e soccorso alpino

“Il programma – conclude Rossi – ha previsto, inoltre, dimostrazioni ed esercitazioni dei cani antidroga della sezione cinofila della Guardia di Finanza e dimostrazione del Soccorso alpino. Senza dimenticare gli incontri-dibattito con atleti e tecnici delle Fiamme Gialle, i laboratori di teatro e le visite guidate nei luoghi di interesse artistico e culturale limitrofi alla sede del campus. Un’iniziativa che allora incontrò l’elevato gradimento degli studenti e degli interlocutori coinvolti: insegnanti, Guardia di Finanza e Ufficio Scolastico Regionale”.

dbc