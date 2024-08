Logistica, ‘Stati Generali del Nord Ovest’ a Palazzo Lombardia a settembre

Rafforzare l’alleanza strategica tra Lombardia, Piemonte e Liguria rispetto a un settore cruciale per l’economia dei territori. È l’obiettivo degli ‘Stati Generali della Logistica del Nord Ovest‘ convocati a Palazzo Lombardia il 25 e 26 settembre 2024.

Al lavoro con imprese e istituzioni

“Dopo l’edizione genovese del 2023 – afferma l’assessore della Regione Lombardia alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – siamo lieti di ospitare un evento che coinvolge rappresentanti delle istituzioni e delle imprese per lavorare insieme sulle scelte operative da mettere in campo, confrontandoci sugli scenari, le politiche e le normative finalizzate a supportare lo sviluppo sostenibile della logistica. L’obiettivo è proseguire negli sforzi per favorire l’intermodalità del trasporto merci, potenziando le infrastrutture su ferro e i nodi di interscambio”.

Momento di dialogo e approfondimento

L’appuntamento annuale, momento di dialogo e approfondimento, è arricchito – per contenuti e proposte – dalla partecipazione di esperti e professionisti del settore che analizzeranno le ultime tendenze riguardanti infrastrutture, incentivi, digitalizzazione e governance. I goal da raggiungere sono l’ottimizzazione dei processi logistici e il miglioramento dell’efficienza della catena di approvvigionamento.

Sinergia tra Regioni

“La collaborazione istituzionale – prosegue Terzi – con Piemonte e Liguria, come con altre regioni del Nord, è fondamentale per agire in maniera coordinata ed efficace su un settore che non può essere circoscritto nei confini amministrativi ma necessita di azioni di respiro macroregionale ed europeo. Gli ‘Stati Generali’ rappresentano l’apice di un lavoro che in realtà prosegue tutto l’anno attraverso una Cabina di regia a cui partecipano i soggetti politici e tecnici delle tre regioni. La Lombardia, inoltre, ha un ruolo strategico e di cerniera dal punto di vista economico e geografico. Per questo partecipiamo anche alla Cabina di regia per la logistica del Nord Est”.

La conferenza del Corridoio europeo

Nell’ambito degli ‘Stati Generali della Logistica del Nord Ovest’ si svolgerà anche la conferenza del nuovo Corridoio ‘Mare del Nord – Reno – Mediterraneo’ organizzata dall’EGCT Reno Alpi, il gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera che promuove il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi lungo l’asse Reno-Alpi. Questo incontro rappresenta un’opportunità per intensificare le relazioni tra i diversi territori e discutere progetti comuni.

I numeri della logistica in Lombardia

In Lombardia la logistica genera un indotto pari a 35 miliardi di euro (2% del Pil del Paese). Vede la presenza di 28.718 imprese in cui lavorano 232.375 persone movimentando 400 milioni di merci circa.

Il progetto di legge approvato dal Consiglio regionale lombardo

A luglio 2024 il Consiglio regionale della Lombardia ha infatti approvato il progetto di legge per disciplinare la localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovraccomunale. “Si è trattato – afferma l’assessore Terzi – di un passo avanti significativo. La normativa permetterà infatti di individuare i criteri per definire gli ambiti idonei agli insediamenti, nel rispetto della riduzione del consumo di suolo e di uno sviluppo sostenibile. Gli insediamenti, infatti, devono essere gestiti secondo regole uniformi e in una logica di sistema, così da coniugare l’iniziativa economica con la tutela del territorio”.