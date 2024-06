Più sicure le stazioni ferroviarie di Vigevano e Mortara

Dopo Lecco e Varese, anche in provincia di Pavia parte il progetto ‘Stazioni sicure’ finalizzato alla promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie di Vigevano e Mortara.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, di concerto con gli assessori Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Claudia Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) ha approvato la delibera che prevede l’attivazione di specifici servizi per il controllo del territorio. L’iniziativa, coordinata dalla Prefettura di Pavia, sarà attuata in via sperimentale dalla data di sottoscrizione dell’accordo fino al 15 dicembre 2024.

Atto che sarà sottoscritto mercoledì 26 giugno in Prefettura a Pavia, anche dai Comuni di Mortara, Vigevano, Rfi, Trenord oltre Regione Lombardia e Prefettura.