Associazione Lombarda dei Giornalisti, teatri milanesi Lirico e Nazionale e squadra di calcio professionistica del Seregno, crescono le adesioni a ‘Stop ai dubbi’.

Adesioni numerose

Sono infatti numerose e spaziano anche in settori che non riguardano soggetti direttamente preposti alla comunicazione le adesioni giunte a Lombardia Notizie per accedere a ‘Stop ai dubbi‘. Ovvero la diretta che – dalle ore 15 alle 18, dalla sede della Regione – verrà diffusa dalle pagine Facebook della Regione Lombardia e di LombardiaNotizieOnline, lunedì 29 novembre.

Appuntamento per canali social e tv

“Si tratta di un appuntamento destinato a tutti i canali social e alle tv che vorranno aderire all’iniziativa, durante la quale importanti esperti della materia – fanno sapere dalla redazione di Lombardia Notizie – risponderanno alle domande dei cittadini in merito alle vaccinazioni anti-Covid“.

Piacevolmente sorpresi da adesioni extra mondo informazione

“Fa piacere – proseguono dalla redazione – constatare che anche realtà che non si dedicano quotidianamente all’informazione hanno deciso di essere parte attiva del progetto. Ci auguriamo che fino a lunedì tutti coloro che lo ritengono utili facciano lo stesso”.

Gli esperti

Interverranno: Sergio Abrignani, Andrea Gori, Alberto Mantovani, Marina Picca, Giuseppe Remuzzi e Carlo Signorelli, insieme al coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso.

