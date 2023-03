Terzo settore, 10 milioni per svolgimento attività di interesse generale 

In seguito all’Accordo di Programma sottoscritto lo scorso 28 settembre da Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato disciplinato il trasferimento delle risorse finalizzate a garantire il sostegno dell’attività di interesse generale da parte del Terzo settore.

Le risorse

Le risorse messe a disposizione saranno pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

Terzo settore, fondi per le attività di interesse generale

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità, Pari opportunità, Elena Lucchini, deliberato l’avvio del procedimento per la realizzazione del Bando che consentirà il finanziamento di progetti presentati dal Terzo settore, in partenariato tra loro, nelle aree di intervento prioritarie quali: il sostegno alle persone a rischio di fragilità, interventi per l’infanzia, la famiglia e la genitorialità, il contrasto alla povertà educativa, il rafforzamento dell’inclusività e la sostenibilità ambientale.

Ottimo punto di partenza

“Si tratta – commenta l’assessore Lucchini – di un ottimo punto di partenza nel rispetto delle tempistiche. La definizione dei criteri per la partecipazione al Bando del Terzo settore ci permetterà di orientare al meglio le risorse finanziare disponibili al fine di incrementare l’offerta sociale e l’attenzione ai soggetti più fragili, valorizzando e premiando gli enti che sapranno fare rete e proporre percorsi sempre più innovativi e attenti alla sostenibilità”.

I beneficiari

Gli enti beneficiari saranno le Organizzazioni di Volontariato ODV, le Associazioni di Promozione Sociale APS e le Fondazioni del Terzo settore. Tutti sollecitati a individuare nuovi modelli di collaborazione, partenariato e prossimità.

red