Regione Lombardia finanzia, con circa 3,5 milioni di euro, 173 progetti per le aziende agricole ‘sentinelle’ nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale. I progetti sono destinati, nello specifico, a migliorare la gestione delle acque e la conservazione della biodiversità.

Così l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia Alessandro Beduschi, annunciando i finanziamenti previsti dal Psr con i bandi 2022. Nel dettaglio, 564.000 euro per 63 domande nell’ambito dell’operazione 4.4.01 ‘Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità’. Altri 2,8 milioni di euro sono invece per 110 domande sull’operazione 4.4.02 ‘Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche’.

Fondi per Aziende ‘sentinelle’ dell’ambiente

“Con questi fondi – prosegue l’assessore Beduschi – le aziende potranno finanziare diversi progetti, come la piantumazione di siepi e filari. Sarà possibile inoltre realizzare protezioni e recinzioni per salvaguardare la presenza di specie selvatiche, ma anche per costituire ‘fasce tampone’ boscate. È compreso inoltre il recupero di fontanili o realizzare zone umide e pozze che consentano il mantenimento della flora e della fauna. Infine tra gli interventi è prevista l’installazione del ‘biobed’, che impedisce la dispersione nel terreno e nelle falde di prodotti fitosanitari”.

“Con le due misure finanziate – conclude Beduschi – Regione Lombardia conferma la sua attenzione alle imprese agricole che presidiano il territorio, il paesaggio e l’habitat naturale e che con i loro progetti ci confermano di voler essere protagoniste per preservare e recuperare ambienti ad alto valore naturalistico, oltre che a considerare l’acqua come un bene sempre più prezioso e da tutelare”.

Riparto per Province

Provincia totale domande e importo:

Milano (14 domande) 283.920 euro.

Bergamo (14 domande) 324.900 euro.

Brescia (18 domande) 389.000 euro.

Como (3 domande) 32.400 euro.

Cremona (3 domande) 80.670 euro.

Lecco (5 domande) 100.100 euro.

Lodi (8 domande) 193.000 euro.

Mantova (13 domande) 106.000 euro.

Pavia (66 domande) 1.813.415 euro.

Sondrio (29 domande) 106.495 euro.

TOTALE 3.430.000 euro.