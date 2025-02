L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha incontrato in Prefettura a Lodi, sindaci, amministratori locali e rappresentanti istituzionali della provincia lodigiana per discutere delle criticità del trasporto pubblico su gomma dei territori. Al tavolo anche i primi cittadini dei Comuni di Lodi, Codogno, Casalpusterlengo, Lodi Vecchio, Sant’Angelo Lodigiano, Borghetto Lodigiano, Castiraga Vidardo, Graffignana, Massalengo, Pieve Fissiraga, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano.

Una lunga serie di appuntamenti per condividere un percorso comune

“Un incontro importante, d’intesa con il prefetto di Lodi Ernico Roccatagliata che ringrazio per la disponibilità e l’impegno profuso – ha detto Lucente – per verificare con sindaci ed amministratori locali i disagi che da troppo tempo stanno vivendo i pendolari che quotidianamente utilizzano gli autobus per gli spostamenti. È il primo di una lunga serie di appuntamenti visto che, d’intesa con il Prefetto e come già sto facendo in altre provincie lombarde, ho intenzione di istituire un tavolo territoriale permanente, tra l’altro, sollecitato anche dai sindaci dei Comuni interessati. Incontri periodici, con la partecipazione degli amministratori locali, per fare il punto sui lavori, eventuali criticità e strategie da adottare in ambito TPL, sia su gomma che su ferro. La condivisione di un percorso comune è fondamentale per fornire informazioni precise e puntuali ai cittadini, predisponendo strategie e metodi di intervento collegiali. Solo così potremo consegnare all’utenza un sistema trasportistico adeguato ed efficiente”.

Assessore Lucente: obiettivo attrarre nuove figure professionali

Come ha ricordato Lucente, i disagi che sta vivendo il Lodigiano in merito al trasporto su gomma, sono gli stessi riscontrati in altre realtà lombarde: “Non mancano le risorse ma dobbiamo fare i conti con una forte carenza di autisti – ha aggiunto l’assessore – ecco perché l’obiettivo deve essere mettere in campo politiche ed interventi concreti per attrarre nuove figure professionali e trattenere coloro che già stanno lavorando”.

Dalla Regione 536 milioni di euro per il trasporto pubblico locale

“Ogni anno Regione Lombardia – ha concluso Lucente – contribuisce al trasporto pubblico su gomma con ingenti somme, pur detenendo una minima quota di partecipazione all’interno dell’Agenzia del TPL. Solo nel 2024, tra fondi regionali e nazionali, abbiamo stanziato oltre 789 milioni di euro. Di questi, ben 536 milioni sono andati all’Agenzia TPL milanese che comprende il lodigiano. Per il 2025, stiamo lavorando affinché, come avvenuto l’anno scorso e in attesa dei trasferimenti statali del Fondo Nazionale Trasporti, si possano anticipare le risorse necessarie per garantire il funzionamento dei servizi, senza alcun taglio e in linea con quanto stanziato nel 2024”.

Prefetto Roccatagliata: impegno comune

“Un momento di confronto – ha detto il prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata – che risponde a delle difficoltà oggettive che stanno vivendo diverse realtà del Lodigiano in merito al trasporto su gomma. Criticità che Regione Lombardia conosce da tempo, sottolineando l’attenzione delle istituzioni nel dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini. L’impegno comune è trovare un percorso concreto per ridurre l’impatto dei disagi sul territorio”.