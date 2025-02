L’assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, ha partecipato alla cerimonia di apertura della 15esima edizione di ‘Esxence – The Art Perfumery Event, l’evento dedicato alla profumeria artistica internazionale.

La kermesse è in programma quest’anno dal 19 al 22 febbraio negli spazi dell’Allianz MiCo Milano Convention Centre di Milano.

Punto di riferimento internazionale

“Esxence si conferma un evento di riferimento internazionale per la profumeria artistica – ha spiegato Mazzali a margine della cerimonia di inaugurazione – un settore che incarna perfettamente il legame tra creatività, artigianalità e innovazione. Milano, capitale della moda e del design, è il luogo ideale per accogliere i maestri profumieri e i brand d’autore che rendono unica questa manifestazione. La profumeria di nicchia è un’eccellenza che racconta storie attraverso le fragranze, contribuendo a valorizzare il nostro patrimonio culturale e territoriale”.

Beauty, settore industriale di primo piano

“In Lombardia, infatti – ha fatto notare l’assessore regionale – il settore beauty rappresenta un comparto industriale di primo piano, con distretti produttivi che esportano il fascino e la qualità del Made in Italy in tutto il mondo. L’arte olfattiva è un’esperienza sensoriale che si intreccia con il turismo e il lifestyle: le fragranze ispirate ai nostri paesaggi, dalle città d’arte ai laghi, diventano veri e propri simboli di identità e appartenenza”.

Profumeria artistica internazionale di scena in Lombardia

“Esxence – ha concluso l’assessore Mazzali – è quindi una straordinaria vetrina che celebra il talento e il savoir-faire, confermando la Lombardia con Milano la capitale della bellezza e dell’innovazione”.

La manifestazione

La manifestazione è divenuta negli anni un punto di riferimento importante per gli addetti del settore. Offre infatti l’opportunità per operatori e appassionati di conoscere i veri protagonisti di un affascinante mondo di fragranze. Storia e tradizione qui si uniscono all’innovazione e alla ricerca. Un’area espositiva di eccellenze insieme a un ricco e interessante calendario di incontri e appuntamenti offrono al pubblico, giunto nell’ultima edizione a oltre 10.000 presenze, un’esperienza unica e imperdibile.

Addetti ai lavori, espositori, retailers, buyers e distributori trovano nell’area espositiva di altissimo livello il luogo ideale per incrementare il loro network e fare business. I visitatori e il pubblico possono invece entrare in contatto con realtà che raccontano storie profumate troppo spesso riservate a pochi. È inoltre possibile partecipare a laboratori e workshop che rendono la visita indimenticabile.

Masters of dreams: il concept della quindicesima edizione

Esxence celebra la sua 15esima edizione con il concept ‘Masters of dreams’, rendendo omaggio ai maestri profumieri, visionari che trasformano i sogni in realtà olfattive. Con la delicatezza di un alchimista e l’intuizione di un poeta, questi sognatori del nostro tempo, infatti, danno vita a fragranze che catturano l’essenza di visioni, ispirazioni e desideri nascosti. Ogni creazione, plasmata dagli artigiani del profumo, è un viaggio che scava nelle profondità dell’animo umano, per poi diffondersi nell’aria e raccontarsi attraverso l’olfatto.

I numeri dell’edizione 2025

Numerose le novità della nuova edizione, a partire dalla grande partecipazione dei brand, quest’anno 384, provenienti da 38 Paesi. Tra questi, alcune new entry come: Thailandia, Barbados, Lituania e Lettonia. Sempre presenti i marchi provenienti da Italia, Francia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Svezia, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Turchia, Usa, UK. Non mancano neppure quelli di Uae (Emirati Arabi Uniti), Oman, Qatar, Uzbekistan, Giappone, Singapore, Cina, Hong Kong, Corea, India, Argentina, Australia.