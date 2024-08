Treni, corse straordinarie per il Gran Premio di Monza

In occasione del Gran Premio di Monza 2024, sono stati potenziati i collegamenti ferroviari ed introdotti biglietti speciali per facilitare l’accesso all’Autodromo Nazionale. Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, Trenord effettuerà corse straordinarie per garantire un servizio efficiente e veloce a tutti gli appassionati di Formula 1.

Assessore Lucente: il Gran Premio di Monza è un evento straordinario

“Il Gran Premio di Monza è un evento di portata internazionale – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente – che richiama appassionati da tutto il mondo. Il potenziamento del servizio non solo facilita gli spostamenti, ma promuove l’utilizzo del trasporto pubblico, riducendo così l’impatto ambientale. La collaborazione con Trenord è fondamentale per garantire che l’accesso all’Autodromo sia semplice, sicuro e alla portata di tutti i cittadini lombardi e dei visitatori. Invito tutti a sfruttare queste opportunità per godersi al meglio una delle manifestazioni sportive più prestigiose al mondo”.

In particolare domenica 1 settembre, saranno operative 21 corse straordinarie senza fermate intermedie tra Milano Porta Garibaldi e la stazione di Biassono-Lesmo Parco, la fermata più vicina all’Autodromo. Inoltre, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, saranno attivate 8 corse straordinarie tra Milano Centrale e Monza. In stazione sarà quindi disponibile un servizio di bus navetta.

Qui tutti gli orari