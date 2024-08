Record di nascite all’ospedale di Vizzolo Predabissi (MI): 20 in 4 giorni

Un vero e proprio record di nascite ha caratterizzato l’ospedale di Vizzolo Predabissi (MI). Tra martedì 20 e sabato 24 agosto, sono venuti alla luce ben 20 bambini, stabilendo un nuovo primato per la struttura. In soli quattro giorni, infatti, il team di ostetricia ha accolto sette maschietti e tredici bambine, dimostrando ancora una volta la capacità e la dedizione del personale ospedaliero.

Il team

Le giornate sono state particolarmente intense per il team coordinato da Maria Grazia Colnago e diretto da Franco Viazzo, che ha assistito le future mamme nelle delicate fasi del travaglio e del parto. Le nascite sono avvenute nelle quattro sale parto dell’ospedale, denominate Gialla, Blu, Verde e Rosa. Aree che si sono rivelate fondamentali per gestire l’alto numero di nascite in un periodo di pochi giorni.

L’ospedale di Vizzolo Predabissi punto di riferimento dell’area sud milanese

Questo risultato è particolarmente significativo se si considera il contesto di calo demografico a livello nazionale. Tutto ciò rende ancora più straordinario il numero di parti registrati. L’ospedale si conferma quindi come un punto di riferimento essenziale per l’area sud milanese, grazie all’eccellenza e alla professionalità dello staff.

I dati dell’Asst Melegnano Martesana

Secondo i dati forniti dall’Asst Melegnano Martesana, dall’inizio dell’anno sono già nati 385 bambini presso l’ospedale situato al confine tra Vizzolo e Melegnano. Nel 2023, i neonati sono stati complessivamente 523, con un tasso di cesarei pari al 2,9%. Guardando agli anni precedenti, si nota una lieve flessione, con 597 nascite nel 2022 e 571 nel 2021. Gli anni della pandemia, il 2020 e il 2021, hanno messo a dura prova la struttura, che ha comunque mantenuto alti standard di qualità, accogliendo rispettivamente 581 e 571 neonati.

Il picco di nascite degli ultimi dieci anni si è registrato nel 2016, con 777 parti, seguito dal 2017 con 740 nascite. Questi numeri testimoniano l’importanza dell’ospedale nel territorio e il costante impegno del personale nel fornire cure di alta qualità.

L’episodio del piccolo Karim di San Giuliano

Tra gli episodi degni di nota del 2024, spicca il caso del piccolo Karim di San Giuliano, nato in ambulanza a metà aprile lungo la via Emilia a Melegnano. Il neonato è stato successivamente trasferito all’ospedale di Vizzolo Predabissi, dove il personale ha completato l’intervento in totale sicurezza, confermando ancora una volta la prontezza e la competenza del nosocomio in situazioni di emergenza.

L’ospedale continua quindi a rappresentare una certezza per le famiglie del sud di Milano, un luogo dove professionalità e umanità si incontrano per offrire un servizio d’eccellenza.