Treni, assessore Lucente: riparte la linea Mortara-Casale Monferrato

Dopo 11 anni ripartono i treni sulla linea Mortara-Casale Monferrato. La tratta è stata ripristinata da Rete Ferroviaria Italiana con una spesa di 10 milioni di euro. Sono 7 le corse giornaliere, dal lunedì al venerdì.

“Un obiettivo importante – ha affermato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – particolarmente atteso dal territorio, fondamentale per collegare in maniera efficace la Lombardia e il Piemonte. Decisiva, in tal senso, la collaborazione tra le due regioni e RFI per ottenere un risultato strategico. Un potenziamento infrastrutturale e di servizio del quale beneficerà la mobilità dei pendolari, con trasferimenti più veloci sino a Milano. Un percorso di rinnovamento che coinvolge numerose tratte e vede Regione Lombardia impegnata in prima linea. Entro la fine di settembre tutte le corse sulle linee Milano-Lodi-Piacenza e Milano-Pavia-Stradella saranno effettuate con treni nuovi, efficienti e moderni”.

Strategica collaborazione tra Lombardia, Piemonte e Rfi per potenziare mobilità

Attualmente sono 121 i nuovi convogli in circolazione nel servizio ferroviario lombardo, nell’ambito del piano di rinnovo della flotta di Trenord avviato da Regione Lombardia. L’investimento complessivo è di 1,7 miliardi di euro. Entro il 2025, i treni nuovi in circolazione saranno 222.

“Nei prossimi giorni – ha concluso Lucente – verificherò di persona il rinnovamento delle flotte recandomi, come ho già fatto più volte, in diverse stazioni regionali. Il nostro obiettivo è fornire un servizio efficiente agli utenti”.